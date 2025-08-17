Sc Bürgermoos gewinnt gegen die SG Achb./Neurav./Hergensw.

Direkt mit Spielbeginn war die energisch startende Offensive der Gäste erfolgreich und konnte bereits nach 4 Minuten mit 0:1 durch Nicu Gheorghe in Führung gehen. Danach arbeiteten sich die Gastgeber in die Partie, welche doch mit zunehmdender Spielzeit ruppiger wurde. Maximilian Schulze (38.) konnte einen sehenswerten Steilpass von Fabian Hirscher zum 1:1 nutzen. Jetzt war die SG Achberg vollends da und rannte weiter an um das Spiel zu drehen. Allerdings hatte da dann der Halbzeitpfiff einen Strich durch die Rechnung gemacht. 1:1 nach 45 Minuten, geht unterm Strich in Ordnung.

Nur sekunden nach dem Anpfiff der Schock fürs Heimteam, der Ball landet nach einem Kopfball von Solomonean im Kasten zum 1:2. Serbanescu (55.) hatte sogar noch ein weiteres Tor auf dem Fuß, aber der Pfosten stand im Weg. Kurz darauf in der 58. Minute schaffte dann Nico Pfersich, auf Vorarbeit von Netzer, den Ball ins Tor zu wuchten. Als zur 67. Minute Nicu Gheorghe mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, flammte die Hoffnung auf einen Heimdreier auf. Die Gastgeber schickten sich an aufs Tor zu drängen, rannten aber immer wieder in Konter, welche meist vereitelt werden konnten. Allerdings hatte Solomonean etwas dagegen und konnte mit seinem zweiten Tor nach 84 Minuten auf 2:3 stellen und ebnete so seinem Team den ersten Dreier der Saison. Zur 97. Minute war dann auch Schluss und die SG Achb./Neurav./Herg. verliert unglücklich.

Für die SG geht es kommenden Sonntag beim TSV Eriskirch weiter, der Anpfiff ertönt um 15 Uhr auf dem Sportgelände Eriskirch.