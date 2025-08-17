SC Brühl: Vorbereitung noch holprig, Vorfreude riesig

Nach einer furiosen Serie in der Kreisliga A ist der SC Brühl zurück in der Bezirksliga. Trainer Arif Cinar und Co-Trainer Taylan Can Issi bauen auf Zusammenhalt, gezielte Verstärkungen – und wollen schnell den Klassenerhalt.

Es war eine Saison mit zwei Gesichtern: Nach drei Spieltagen stand der SC Brühl am Tiefpunkt seiner Vereinsgeschichte – auf einem Abstiegsplatz in der Kreisliga A Rhein-Erft. „Nachdem unser Sportlicher Leiter Arif Cinar ab dem vierten Spieltag erneut das Ruder übernommen hat, ging ein Ruck durch das Team und eine Erfolgsserie, die ihresgleichen sucht, begann“, erinnert sich Co-Trainer Taylan Can Issi. Aus einem Zähler zu Saisonbeginn wurden am Ende 18 Punkte Vorsprung auf Platz drei – und die Rückkehr in die Bezirksliga.

Der Aufstieg war kein Zufallsprodukt, betont Chefcoach Arif Cinar: „Das war ein geplanter Aufstieg von Saisonbeginn, dementsprechend waren auch unsere Planungen vor der Saison. Auch wenn wir Glück hatten mit dem Rückzug des SV Rott. Nach zwei Jahren in der Kreisliga und dem gelungenen Aufstieg in die Bezirksliga freut uns natürlich sehr, dementsprechend freuen wir uns auf eine Herausforderung in der Bezirksliga. In der vergangenen Saison war unser Zusammenhalt das Entscheidende für den Aufstieg.“

Seit dem 15. Juli läuft die Vorbereitung auf das Abenteuer Bezirksliga – bislang nicht ohne Hindernisse. „Unsere Vorbereitung ist bislang noch etwas durchwachsen. Wir befinden uns in den Semesterferien, bislang haben wir nur mit dem halben Kader trainieren können. Das hat sich leider auch darin gezeigt, dass bereits ein geplantes Testspiel ausfallen musste“, erklärt Issi. Auch Cinar sieht Luft nach oben: „Mit der bisherigen Vorbereitung sind wir nicht ganz zufrieden, da wir viele Urlauber und Verletzte haben.“

Neuzugänge integriert – Kapitän pausiert

Positiv: Die neuen Spieler sind laut Issi „umgehend in den Kader integriert worden und fühlen sich bereits wohl, als seien sie seit Jahren dabei“. Doch auch Brühl blieb von Abgängen nicht verschont. Schwer wiegt der einjährige Verlust von Kapitän August von Lehmann. „Er hat über die ganzen Jahre bei Brühl gespielt, muss aber wegen seines Studiums mit Fußball pausieren“, so Cinar.

Insgesamt zeigt sich das Trainerduo mit der Kaderplanung zufrieden: „Wir hatten in der Sommerpause einige Abgänge, auch Leistungsträger. Allerdings haben wir Neuzugänge auf hohem Niveau hinzugewinnen können, von denen ich mir sicher bin, dass sie die Abgänge kompensieren können. Es gibt noch ein bis zwei Positionen, auf denen wir gerne nachlegen würden, wenn sich die Gelegenheit ergibt“, sagt Issi.

Ziele und Favoriten

Beim Saisonziel gibt es eine klare Priorität. „Das erste Ziel ist schnellstmöglich über dem Strich zu stehen“, stellt Cinar klar. Issi formuliert es etwas offensiver: „Mein Wunsch-Saisonziel, welches in meinen Augen realistisch machbar ist, ist die Top 8 der Liga. Alles, was darüber hinaus geht, nimmt man natürlich mit.“

In Sachen Meisterschaftsfavoriten hat der Co-Trainer ebenfalls eine klare Meinung: „Voraussichtlich werden die Absteiger aus der Landesliga, SV Deutz 05 und DJK Südwest, um den Aufstieg mitspielen, ebenso wie Jan Wellem, die in der vergangenen Saison denkbar knapp gescheitert sind.“

__________________________

📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.

➡️ Bei der Einsendung erklärst du uns gleichzeitig, dass Fotos oder Videos selbst erstellt wurden (oder du gibst die Quelle an), damit keine Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem räumst du uns unentgeltlich die Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung an dem übermittelten Foto oder Video für die Veröffentlichung ein.