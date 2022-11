SC Brühl setzt die Segel neu Bezirksliga: Der SC Brühl wechselt im Winter das sportliche Führungspersonal aus.

Nach sportlich enttäuschenden Zeiten soll im Winter die Kehrtwende beim Bezirksligisten SC Brühl erreicht werden. Mit Arif Cinar in der sportlichen Verantwortung kommt frischer Wind und Aufbruchstimmung in der Schlossstadt auf.

Sportlich haben die Fußballer des SC Brühl schon deutliche bessere Zeiten erlebt. Nach vielen Jahren in der Mittelrheinliga – immerhin fünfthöchste deutsche Spielklasse – konnte nach sieben Spielzeiten in der Landesliga in der vergangenen Saison auch der Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindert werden.

Mit Arif Cinar wurde sodann ein neuer Trainer sowie Sportlicher Leiter gefunden, der den SC zur Winterpause übernimmt. „Mit Daniel Wimmer haben wir zu Saisonbeginn auf einen jungen Trainer gesetzt, der unter schwierigen Bedingungen gute Arbeit geleistet hat. Der Personalwechsel war dennoch nötig, um neue Impulse zu setzen“, erklärt Joachim Tollens, Vorstandsvorsitzender des SC Brühl.

Neu-Trainer Cinar setzt ebenso wie sein Vorgänger auf junge, entwicklungsfähige Spieler, verfügt hingegen über mehr Erfahrung an der Seitenlinie und ein Netzwerk an Spielern aus der Umgebung – beides Aspekte, die in der aktuellen Situation gefragt sind.

So werden auch einige Neuzugänge das Gesicht des SC Brühl zur Winterpause verändern. „Wir sind in Gesprächen mit einigen hungrigen Spielern, die die Aufgabe, den SC Brühl in der Liga zu halten, annehmen wollen“, verrät Cinar, der aber auch auf die Spieler setzt, die dem SC in den letzten Wochen in der schwierigen Phase die Treue gehalten haben. „Ich sehe im Verein und der Mannschaft großes Potenzial und freue mich sehr auf die Aufgabe“, betont Cinar.

Cinar, der zuletzt beim VfR Bachem, FC Leverkusen und der SpVgg Wesseling-Urfeld tätig war, sieht sich beim SC aber nicht als Feuerwehrmann. „Natürlich geht es zunächst darum, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dies ist aber nur der erste Schritt, um den SC langfristig wieder in die Erfolgsspur zu bekommen“, so der 43-Jährige.

Für die Schlossstädter wird es nun Zeit, wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Durch den Rückzug des langjährigen Hauptsponsors Renault vor einigen Jahren, der den Mittelrheinliga-Fußball in Brühl überhaupt erst möglich machte, musste man in Brühl starke finanzielle Einbußen hinnehmen, die sich auch sportlich bemerkbar machten. Joachim Tollens: „Uns war seit Jahren bewusst, dass es ohne Renault sehr schwierig wird, doch leider war es uns nicht möglich, andere Sponsoren zu finden, welche den Verein langfristig mit den notwendigen Beträgen unterstützen. Andere Vereine haben in vergleichbaren Situationen ihre 1. Mannschaft zurückgezogen und sind auf Kreisebene neu gestartet. Wir haben bereits vor Jahren entschieden zu kämpfen.“

Mit frischen Kräften und einem Fokus auf junge Spieler aus der Umgebung ist es das Ziel, sich nun in der Bezirksliga zu etablieren. Der Klassenerhalt in dieser Saison – aktuell beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer acht Punkte – wäre dafür der erste wichtige Schritt. Die Segel sind gesetzt – jetzt muss der frische Wind nur noch stark genug sein, um den SC Brühl wieder in ruhigere Gewässer zu bringen.