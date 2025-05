Der SC Brouch-Peel kann künftig auf Kunstrasen trainieren und spielen. – Foto: Theo Titz

SC Broich-Peel kickt jetzt auf Kunstrasen Hinter dem SC Broich-Peel mit seinem notorisch wetteranfälligen Naturrasenplatz liegen harte Jahre. Nun wurde nach langer Bauzeit offiziell der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. Für den hatte der Verein sich selbst richtig ins Zeug gelegt.rn Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 MG/VIE Broich-Peel

Das schlechte Wetter am Wochenende war fast schon bezeichnend für die vergangenen Jahre, in denen der Regen den Spielbetrieb auf dem klubeigenen Naturrasenplatz zuverlässig verhinderte. Damit sollte künftig Schluss sein: Ein neuer, moderner Kunstrasenplatz ist am Wochenende auf dem Gelände des SC Schwarz-Weiss Broich-Peel vom Vereinsvorsitzenden Christian Spinnen und Oberbürgermeister Felix Heinrichs eingeweiht worden. Damit endet auch eine jahrelange Arbeits- und Planungsphase.

Schon vor etwa sieben Jahren richtete der Verein eine Spendentafel ein, um für die 100.000 Euro, die an Eigenleistung für einen neuen Kunstrasen aufgebracht werden mussten, zu sparen. Dabei blieb es aber nicht, da Broich-Peel auch ein Darlehen in Höhe von 220.000 Euro aufnehmen musste. „Wir haben im Jahr 2023 private Angebote eingeholt und danach den politischen Entscheidungsträgern mitgeteilt, dass wir selbst bauen und mehr Geld aufbringen würden“, berichtete der Vorsitzende Spinnen. Dies ermöglichte es, schon ein Jahr später mit der Bauphase zu beginnen, eine Erleichterung für die Verantwortlichen im Verein: „Wir haben gerade im Winter immer gelitten, weil in der Umgebung nicht genügend Trainingskapazitäten frei waren. Dazu wurden wir von anderen Vereinen immer belächelt“, so Spinnen. 200 Gäste zur Eröffnung

Auf der gut besuchten Feier am Samstag waren Verpflegungsstände und eine Hüpfburg für die rund 200 Gäste aufgebaut. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Spiel der Ersten Mannschaft, das diese deutlich gewann. Einige Mitglieder des Sportausschusses schauten sich den neuen Platz an. Auch diese hatten mit dem Beschluss von Geldern für den Platzneubau ihren Teil dazu beigetragen – wozu es aber ohne die massive Eigeninitiative des SC wohl gar nicht gekommen wäre. Wie Sportausschuss-Vorsitzender Robert Baues betonte: „Mit einer Eigenbeteiligung von über 250.000 Euro konnte der SC Broich-Peel der Politik den Weg ebnen, sich für die frühzeitige Sanierung dieses sport-untauglichen Platzes zu entscheiden.“ Auch geistliche Unterstützung war bei der Einweihung: Harald Josefs, der scheidende Pfarrer der Pfarrgemeinde Sankt Rochus-Broich Peel, sprach dem Spielfeld seinen Segen aus. Dann sollte ja nichts mehr schiefgehen. Früher war das anders: Bei Regen und besonders im Winter war der Platz schnell unbespielbar. Es fehlte auch eine Flutlichtanlage, einige Spiele mussten somit gar abgebrochen werden. Dass ein neuer Platz erst in den vergangenen Monaten errichtet wurde, liegt vor allem an dem Naturschutzgebiet rund um die Anlage. Zu dieser gehörte auch das Spielfeld, somit galt das Entfernen des Naturrasens als Eingriff ins Schutzgebiet. Also musste zunächst ein landschaftspflegerischer Begleitplan geschrieben werden. „Da war inbegriffen, welche Tier- und Pflanzenarten hier leben, welche Risiken bestehen und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen“, erklärte Spinnen.