SC Broich-Peel hatte sich in der Hinrunde mehr vorgenommen FuPa-Wintercheck: Torwart Philipp Skidmore sieht den SC Broich-Peel auf einem guten Weg.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Phillip Skidmore: Eher bescheiden. Wir haben uns mit diesem jungen Team deutlich mehr vorgenommen, als wir bis jetzt auf den Platz bringen. Trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in der Rückrunde die Punkte holen werden, die wir in der Hinrunde noch haben liegen lassen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Skidmore: Unser Kader bleibt so bestehen. Wir sind fest überzeugt mit genau diesem Kader unsere Ziele für die Rückrunde zu erreichen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Skidmore: Ich bewundere die Entwicklung von Nico Schlief. Ein junger Typ, der sich aber als absoluter Führungsspieler entwickelt hat. Wenn er jetzt noch mehr seinen Mund aufbekommt, steht ihm im Amateurbereich sicherlich eine große Karriere bevor.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Skidmore: Ein absolutes Highlight für mich war das Derby gegen den SC Rheindahlen. Der Verein in dem ich seitdem ich denken kann gespielt habe und nun das erste Mal woanders meine Schuhe binde. Es war ein tolles Flutlichtspiel, bei dem ich auf viele Freunde getroffen bin und am Ende auch noch 5:2 gewinnen konnte. Natürlich war es komisch auf der Anlage in Rheindahlen als Gegner mal zu feiern, aber umso schöner war es mit den alten Weggefährten nach dem Spiel das ein oder andere isotonische Getränk zu trinken. Das absolutes Gegenteil zu dem Spiel war die 2:5-Niederlage gegen Welate. Ein Spiel bei dem wir die ganze Zeit auf Augenhöhe waren und durch individuelle Fehler, auch ein ganz grober Schnitzer von mir, das Spiel leichtfertig verloren haben. Von dieser Art Spiele gab es leider bedeutend zu viele und genau daran müssen wir in der Rückrunde arbeiten.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Skidmore: Broich-Peel schafft einen Lauf und beendet die Saison im oberen Drittel der Tabelle.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Skidmore: Es gibt viele witzige Geschichten, die ich hier erzählen könnte, aber die verwahre ich mir alle für den Saisonrückblick auf, da wir uns jetzt erstmal auf die Rückrunde und den Fußball konzentrieren sollten. Ich wünsche allen Teams, dass sie gut ins neue Jahr starten und wir tolle und faire Spiele im Jahr 2023 erleben.