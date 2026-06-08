SC Borsigwalde vermeldet Top-News für die Landesliga

Der SC Borsigwalde wird auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Die Reinickendorfer belegen aktuell Platz sieben in der Staffel 1. Und bestätigen (Vereinschef Frank Radunz) eine aktuelle News
Top-Torjäger Marvin Teuber verlängert beim SC Borsigwalde
Marvin Teuber bleibt auch in der Saison 26/27 ein Borsigwalder. Er hat in der Rückrunde zwölf Tore geschossen. In der Hinserie war er noch beim Spandauer SV aktiv. Er steht im SC-Ranking auf Platz drei.
Eine Tormaschine für den Landesligisten
Marvin Teuber hat sich über viele Jahre als einer der treffsichersten Angreifer im Berliner Amateurfußball etabliert. Seine Laufbahn begann beim MSV Normannia 08, wo er zwischen 2014 und 2018 in 111 Pflichtspielen 128 Tore erzielte und insbesondere mit einer herausragenden Saison 2015/16 auf sich aufmerksam machte, als ihm 60 Treffer gelangen.
Langjährig bei Concordia Wittenau
Nach seinem Wechsel zu Concordia Wittenau setzte der Stürmer seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll fort und kam dort von 2018 bis 2024 auf 112 Tore in 131 Einsätzen. Es folgte eine Station beim Spandauer SV, für den er in 19 Spielen 23-mal erfolgreich war. Seit der Saison 2025/26 steht Teuber beim SC Borsigwalde unter Vertrag und knüpfte auch dort unmittelbar an seine starke Quote an. In seinen ersten 14 Pflichtspielen für die Reinickendorfer erzielte er zwölf Tore. Insgesamt weist der Angreifer eine außergewöhnliche Karrierebilanz von 275 Toren in 275 Pflichtspielen auf. Mit seinem ausgeprägten Torriecher, seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und seiner bemerkenswerten Konstanz zählt Marvin Teuber seit Jahren zu den wichtigsten Knipsern im Berliner Amateurfußball