SC Borsigwalde vermeldet Top-News für die Landesliga

Der Top-Torjäger bleibt Borsigwalde erhalten – Foto: Olaf Kapell

Der SC Borsigwalde wird auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Die Reinickendorfer belegen aktuell Platz sieben in der Staffel 1. Und bestätigen (Vereinschef Frank Radunz) eine aktuelle News

Top-Torjäger Marvin Teuber verlängert beim SC Borsigwalde

Marvin Teuber bleibt auch in der Saison 26/27 ein Borsigwalder. Er hat in der Rückrunde zwölf Tore geschossen. In der Hinserie war er noch beim Spandauer SV aktiv. Er steht im SC-Ranking auf Platz drei. Eine Tormaschine für den Landesligisten

Marvin Teuber hat sich über viele Jahre als einer der treffsichersten Angreifer im Berliner Amateurfußball etabliert. Seine Laufbahn begann beim MSV Normannia 08, wo er zwischen 2014 und 2018 in 111 Pflichtspielen 128 Tore erzielte und insbesondere mit einer herausragenden Saison 2015/16 auf sich aufmerksam machte, als ihm 60 Treffer gelangen.

Marvin Teuber ist eine Tormaschine – Foto: Olaf Kapell