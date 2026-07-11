SC Borgfeld verstärkt sich mit Jacob Lorenz vom FC Oberneuland

– Foto: Deichphoto/Rainer Schmidt

Der SC Borgfeld hat auf der Torhüterposition einen Transfercoup gelandet. Jacob Lorenz wechselt vom FC Oberneuland zum SCB und wird künftig zwischen den Pfosten der Borgfelder stehen.

Trotz seines jungen Alters sammelte Lorenz bereits reichlich Erfahrung im Herrenfußball. Obwohl der Schlussmann in der vergangenen Saison noch für die A-Jugend spielberechtigt gewesen wäre, war er Stammtorhüter des FC Oberneuland in der Bremen-Liga und überzeugte dort mit starken Leistungen.

Borgfelds Trainer Alex Kropp musste deshalb nicht lange von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt werden. „Sportlich mussten wir ihn nicht lange beobachten. Für mich gehörte er trotz seines jungen Alters schon in der vergangenen Saison zu den besten Torhütern der Bremen-Liga“, sagt Kropp.