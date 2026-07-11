SC Borgfeld verstärkt sich mit Jacob Lorenz vom FC Oberneuland

Der SC Borgfeld hat auf der Torhüterposition einen Transfercoup gelandet. Jacob Lorenz wechselt vom FC Oberneuland zum SCB und wird künftig zwischen den Pfosten der Borgfelder stehen.
Trotz seines jungen Alters sammelte Lorenz bereits reichlich Erfahrung im Herrenfußball. Obwohl der Schlussmann in der vergangenen Saison noch für die A-Jugend spielberechtigt gewesen wäre, war er Stammtorhüter des FC Oberneuland in der Bremen-Liga und überzeugte dort mit starken Leistungen.
Borgfelds Trainer Alex Kropp musste deshalb nicht lange von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt werden. „Sportlich mussten wir ihn nicht lange beobachten. Für mich gehörte er trotz seines jungen Alters schon in der vergangenen Saison zu den besten Torhütern der Bremen-Liga“, sagt Kropp.
Auch die bereits bestehenden Kontakte innerhalb der Mannschaft spielten beim Wechsel eine Rolle. „Jacob kennt viele Jungs aus unserer Mannschaft bereits sehr gut. Das hat den Austausch natürlich erleichtert“, erklärt der Trainer.
Umso größer ist die Freude über die Verpflichtung des jungen Torhüters. „Ich freue mich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat und er künftig für uns zwischen den Pfosten steht“, so Kropp.
Mit Lorenz gewinnt der SC Borgfeld einen jungen, aber bereits Bremen-Liga-erfahrenen Torhüter, der sich trotz seines Alters im Herrenfußball schon einen Namen gemacht hat.