SC Borgfeld überzeugt früheres Hannover-Talent Diar Hajrulahi

– Foto: Deichphoto/Rainer Schmidt

Der SC Borgfeld hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Diar Hajrulahi wechselt vom Brinkumer SV zum SCB und soll die Offensive verstärken.

Der 23-Jährige genoss eine hochklassige fußballerische Ausbildung. In der Jugend lief Hajrulahi für Hannover 96 in der B- und A-Junioren-Bundesliga auf. Eine längere Verletzungspause bremste den Offensivspieler zuletzt jedoch aus. Seit mehr als einem Jahr bestritt er kein Pflichtspiel mehr, war beim Brinkumer SV zuletzt aber wieder vollständig im Mannschaftstraining.

Borgfelds Trainer Alex Kropp will den Neuzugang deshalb behutsam aufbauen. Hajrulahi soll Schritt für Schritt an die Mannschaft herangeführt werden und zunächst seinen Spielrhythmus wiederfinden.

An den Qualitäten des 23-Jährigen hat Kropp keinen Zweifel. Der Trainer sieht in Hajrulahi einen technisch starken Offensivspieler, der mit seiner Power und seiner Kreativität für besondere Momente sorgen kann. Bleibt der Neuzugang fit, könnte er für den SC Borgfeld zu einer wichtigen Verstärkung werden.