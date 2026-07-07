SC Borgfeld holt Dennis Jordan zurück

– Foto: Timo Babic

Der SC Borgfeld treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Dennis Jordan einen alten Bekannten zurückgeholt. Der 33-Jährige war zuletzt für den Blumenthaler SV in der Bremen-Liga im Einsatz und kehrt nun zum SC Borgfeld zurück.

In den vergangenen Jahren wurde Jordan immer wieder durch berufliche Verpflichtungen und Verletzungen ausgebremst. Inzwischen fühlt sich der Defensivspieler jedoch wieder fit und will sportlich noch einmal angreifen.

Trainer Alex Kropp setzt große Hoffnungen in den Rückkehrer. Jordan bringe reichlich Erfahrung aus seiner Zeit beim FC Hagen/Uthlede, Brinkumer SV und Blumenthaler SV mit, wo er auf höchstem Bremer Amateurniveau gespielt habe.

Vor allem seine Routine soll der jungen Borgfelder Mannschaft zugutekommen. Dank seiner Flexibilität kann Jordan sowohl auf mehreren Positionen in der Viererkette eingesetzt werden. Als Linksfuß eröffnet er dem Trainerteam zusätzliche taktische Möglichkeiten. Bleibt der 33-Jährige verletzungsfrei, soll er in der kommenden Saison zu den wichtigen Stützen des Teams gehören.