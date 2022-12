SC Borea Dresden will die Herbstmeisterschaft Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an.

Alle sechs Samstagsspiele werden um 13:30 Uhr angepfiffen. Das Sonntagsspiel steigt um 11:00 Uhr in der Landeshauptstadt.

Der Tabellenführer SC Borea Dresden möchte sich am 15. Spieltag mit einem Sieg über den Königswarthaer SV 1990 (8.) die Herbstmeisterschaft der Landesklasse Ost sichern. Überwintern werden die Nordlichter definitiv auf dem 1. Platz, da der FV Eintracht Niesky (2.) ein Spiel und vier Punkte weniger hat. Das in der Vorwoche ausgefallene Auswärtsspiel der Nieskyer beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg wird erst im Jahr 2023 nachgeholt. Die Eintracht selbst empfängt zeitgleich den TSV Cossebaude (12.) in der heimischen Jahnsportanlage und möchte mit einem eigenen Sieg den Druck auf den Spitzenreiter natürlich hoch halten.

Im Mittelfeld der Liga duellieren sich unter anderem Hoyerswerdaer FC (11.) und der FSV 1990 Neusalza-Spremberg (7.). Beide Vertretungen trennt nur ein Punkt. Der Gastgeber muss in der heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportanlage auf Sebastian Müller (Rotsperre) verzichten. Die Gäste reisen ohne Andreas Wanacki (Gelb-Rot-Sperre) und Keeper Marc Röhricht (Rotsperre) an. Im oberen Mittelfeld empfängt der VfB Weißwasser 1909 (6.) die SG Crostwitz 1981 (4.) auf dem Kunstrasenplatz im Turnerheim.

Weiter unten in der Tabelle hat der Dresdner SC 1898 (9.) den Tabellenletzten BSV 68 Sebnitz (15.) zu Gast im Ostragehege. Angesetzt ist die Partie auf Platz 11. Beide Teams haben vor einigen Tagen erst den Trainer gewechselt und agieren aktuell mit Interimslösungen. Der Tabellenvorletzte SV 1910 Edelweiß Rammenau will versuchen etwas aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach mitzunehmen, dort gastieren die 1910er beim SV Wesenitztal (10.).