SC Borea Dresden holt Paul Fromm zurück in den Jägerpark

Pünktlich zum Trainingsauftakt der ersten Männermannschaft am Montag hat der SC Borea Dresden ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Mit Paul Fromm präsentieren die Nord-Dresdner ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Sachsenliga – und der Neuzugang ist im Jägerpark ein altbekanntes Gesicht.
Für Paul Fromm ist der Wechsel zu Borea eine echte Herzensangelegenheit. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger lernte von der U14 bis zur U17 das fußballerische Einmaleins im Dresdner Norden und trägt die vielzitierte „Borea-DNA“ in sich.
Anschließend nahm seine Karriere spürbar an Fahrt auf: Nach dem Feinschliff im Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden sammelte er zunächst zwei Jahre lang wertvolle Spielpraxis in der U21-Auswahl des FC Carl Zeiss Jena, ehe ihm beim Bischofswerdaer FV schließlich der endgültige sportliche Durchbruch im Herrenbereich gelang.
In Bischofswerda reifte Fromm in den vergangenen sechs Jahren zu einer festen Größe und einem echten Führungsspieler. Seine sportliche Bilanz beim BFV kann sich mehr als sehen lassen: Er absolvierte beeindruckende 158 Oberliga-Partien sowie 6 Einsätze in der Regionalliga. Mit seiner Physis, seiner Zweikampfstärke und der Erfahrung aus fast 160 höherklassigen Einsätzen soll der 25-Jährige der Borea-Defensive sofort die nötige Stabilität und Struktur verleihen.
Die Verantwortlichen des SC Borea Dresden freuen sich enorm über den Transfer-Coup: Fromm bringt genau die Mischung aus Qualität, Erfahrung und tiefer Identifikation mit dem Verein mit, die man für die ambitionierten Aufgaben in der Sachsenliga gesucht hat.