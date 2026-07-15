SC Borea Dresden holt Paul Fromm zurück in den Jägerpark Königstransfer zum Trainingsauftakt: Der Sachsenligist sichert sich die Dienste des 25-jährigen Innenverteidigers, der die Erfahrung aus über 160 höherklassigen Partien mitbringt. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Schwalm

Pünktlich zum Trainingsauftakt der ersten Männermannschaft am Montag hat der SC Borea Dresden ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Mit Paul Fromm präsentieren die Nord-Dresdner ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Sachsenliga – und der Neuzugang ist im Jägerpark ein altbekanntes Gesicht.

Ausbildung im Dresdner Norden und der Weg in den Profi-Nachwuchs Für Paul Fromm ist der Wechsel zu Borea eine echte Herzensangelegenheit. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger lernte von der U14 bis zur U17 das fußballerische Einmaleins im Dresdner Norden und trägt die vielzitierte „Borea-DNA“ in sich. Anschließend nahm seine Karriere spürbar an Fahrt auf: Nach dem Feinschliff im Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden sammelte er zunächst zwei Jahre lang wertvolle Spielpraxis in der U21-Auswahl des FC Carl Zeiss Jena, ehe ihm beim Bischofswerdaer FV schließlich der endgültige sportliche Durchbruch im Herrenbereich gelang.