SC Böckingen verliert umkämpftes Spiel

Am Sonntag musste der SC Böckingen eine bittere, hart erkämpfte 1:3-Auswärtsniederlage bei den Aramäern Heilbronn II hinnehmen. Das Spiel war über weite Strecken intensiv, mit vielen Chancen und einigen brenzligen Situationen auf beiden Seiten.

Bereits in der 3. Minute kam es zu einem Schreckmoment: Nach einem Kopfballduell im Böckinger Strafraum blieben sowohl Egzon Gashi (Aramäer Heilbronn II) als auch David Eidecker (SCB) verletzt liegen. Gashi zog sich einen Cut am Auge zu, während Eidecker mit einer Platzwunde am Hinterkopf ausgewechselt werden musste. Nach einer rund fünfminütigen Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden. Gute Besserung an beide Spieler!

Die Gastgeber kamen besser zurück ins Spiel: In der 5. Minute legte der eingewechselte Durim Leka quer auf Nathanael Cogo, der völlig frei vor dem Tor auftauchte. Doch SCB-Keeper Lars Garbe reagierte glänzend und verhinderte den frühen Rückstand.

Der SC Böckingen übernahm danach die Kontrolle. In der 26. Minute setzte James Bairstrow zu einer starken Flanke an, Elmir Krasniqi legte uneigennützig ab auf Fabio Russo, dessen Abschluss jedoch hauchdünn am Pfosten vorbeiging.

Kurz vor der Pause belohnte sich der SCB schließlich: Ein langer Ball von Niklas Ülzhöfer in der 42. Minute überwand die weit aufgerückte Abwehr der Aramäer. Erion Uka schnappte sich das Leder, ließ Martin Melke aussteigen und schob eiskalt ins leere Tor zum 0:1 ein.

Doch die Führung hielt nicht lange: In der Nachspielzeit (45.+3. Minute) entschied der Schiedsrichter nach einem Foul von Justin Grathwol auf Elfmeter für die Hausherren. Jakob Abdulahad verwandelte sicher ins rechte Eck – 1:1.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Aramäer Heilbronn II zunehmend das Kommando. In der 63. Minute kombinierten sich Edon Gashi und Christian Putrus stark durch, ehe Durim Leka die Abwehr überlief und zum 2:1 einschob.

Die Entscheidung fiel in der 80. Minute: Nach einem Angriff über außen legte Patrick Doniel in die Mitte, wo Leka den Ball auf Nathanael Cogo weiterleitete. Dieser zog direkt ab und platzierte den Ball unhaltbar ins Eck – 3:1.

Analyse

Während der SC Böckingen in der ersten Hälfte spielbestimmend war und durch Chancen von Uka und Krasniqi mehrfach an Keeper Melke oder am Aluminium scheiterte, kippte die Partie im zweiten Durchgang. Die Aramäer Heilbronn II spielten nun zielstrebiger nach vorne. Leka und Gashi hatten weitere Möglichkeiten, scheiterten jedoch an Lars Garbe oder der Latte.

Unterm Strich wäre bei besserer Chancenverwertung in Halbzeit eins mehr für den SCB drin gewesen. So aber nutzten die Aramäer ihre Möglichkeiten konsequenter und siegten am Ende verdient mit 3:1.

Ausblick

Für die Aramäer Heilbronn II geht es bereits nächste Woche Sonntag weiter: Um 13 Uhr gastiert man beim SV Heilbronn am Leinbach II.

Der SC Böckingen hat spielfrei und steigt erst wieder am Sonntag, den 12.10., um 15 Uhr ins Geschehen ein. Dann wartet mit NK Croatia Heilbronn auswärts die nächste schwierige Aufgabe.