SC Böckingen startet 2026/27 mit neuen Strukturen

Siegerfoto des SC Böckingen – Foto: SC Fotograf

Beim SC Böckingen beginnt zur Saison 2026/27 eine neue Ära im Herrenfußball. Während viele bewährte Strukturen erhalten bleiben, stellt sich der Verein künftig deutlich breiter auf. Statt wie bisher nur einer Herrenmannschaft wird der SC Böckingen mit gleich drei Teams in den Spielbetrieb gehen: SC Böckingen, SC Böckingen II und der SC Böckingen Reserve.

Bei der ersten Mannschaft bleibt nahezu alles beim Alten. Rainer Graf geht weiterhin als Haupttrainer in seine nächste Saison, unterstützt von Co-Trainer Markus Junker. Auch innerhalb der Mannschaft setzt man auf Kontinuität: Niklas Ülzhöfer bleibt Kapitän, während Ibrahim Bingöl und Efekan Cevlik erneut als Co-Kapitäne Verantwortung übernehmen. Graf plant wie in den vergangenen Jahren mit einem Kader von rund 20 Spielern. Ergänzungsspieler sollen künftig zusätzlich Spielpraxis in der neu geschaffenen Reservemannschaft sammeln und sich dort weiterentwickeln. Sportlich bleibt das Ziel unverändert: Die positive Entwicklung der vergangenen Saison soll fortgesetzt und an die starke Rückrunde angeknüpft werden. Eine wichtige Neuerung gibt es jedoch im Ligabetrieb. Der SC Böckingen wird künftig in der Kreisliga B2 antreten. Trainer Rainer Graf blickt der neuen Einteilung optimistisch entgegen: „Ich bin glücklich darüber, dass wir deutlich mehr Spiele als in der vergangenen Saison haben.“ Nach lediglich 20 Ligaspielen in der Vorsaison warten nun 28 Begegnungen auf die Mannschaft. Besonders freut sich Graf auf zahlreiche Derbys sowie auf eine aus seiner Sicht deutlich ausgeglichenere Liga. „Es gibt viele Teams, die oben mitspielen werden – TSV Biberach, FC Kirchhausen, TG Böckingen II oder Croatia Heilbronn.“ Trotz der starken Konkurrenz formuliert Graf ein klares Ziel: „Einen Platz zwischen Rang sechs und acht möchten wir erreichen. Darüber hinaus wäre natürlich noch besser.“



Mit dem SC Böckingen II geht in der kommenden Saison erstmals seit 2022 wieder eine zweite Herrenmannschaft an den Start. Das Trainerteam besteht aus Efe Gedik als Spielertrainer sowie Bao Hoang als spielendem Co-Trainer. Als Kapitän führt der erfahrene Cem Acar die Mannschaft aufs Feld.

Auch Gedik plant mit einem Kader von rund 20 Spielern. Der Fokus liegt dabei auf vielen jungen Akteuren, die frischen Wind in die Mannschaft bringen und sich im Herrenbereich weiterentwickeln sollen.

Der SC Böckingen II tritt in der Kreisliga B1 an. Über die Ligeneinteilung zeigt sich Gedik erfreut:

„Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison in der Kreisliga B1. Die Vorfreude ist riesig.“

Mit Mannschaften wie Türkgücü Eibensbach, GSV Eibensbach, TGV Dürrenzimmern oder der SGM NordHeimHausen wartet auch hier eine anspruchsvolle Konkurrenz.

Das Ziel für die Premierensaison ist klar definiert:

„Wir wollen als Mannschaft zusammenwachsen und Siege einfahren. Auch möchten wir gegen die Großen ein Ausrufezeichen setzen.“



Neue Reservemannschaft als wichtige Entwicklungsstufe



Eine weitere große Neuerung ist die Einführung der SC Böckingen Reserve. Trainiert wird das Team von Marc Helbach, der sich auf seine neue Aufgabe freut.

Die Reserve wird in der Reserve 4 antreten und zehn Saisonspiele bestreiten. Gegner sind der FC Obersulm, TSV Untergruppenbach, SpVgg Heinriet, SC Oberes Zabergäu sowie der TSV Biberach. Als einer der Favoriten gilt dabei die SpVgg Heinriet.

Der Kader wird überwiegend aus Spielern bestehen, die aus der A-Jugend in den Herrenbereich wechseln. Ergänzt wird das Team regelmäßig durch Ergänzungsspieler der ersten und zweiten Mannschaft. Helbach rechnet mit einem Kader von 15 bis 18 Spielern und sieht großes Entwicklungspotenzial.

Sein Ziel beschreibt er wie folgt:

„Die Spieler sollen sich unter mir weiterentwickeln. Ich möchte ihnen Spielpraxis bieten, damit sie anschließend den Schritt in eine unserer beiden Herrenmannschaften schaffen können. Aktuell rechne ich mit einem Kader von 15 bis 18 Spielern, in dem ich viel Potenzial sehe.“

Gemeinsam in die Zukunft

Mit der Einführung von drei Herrenmannschaften schafft der SC Böckingen zur Saison 2026/27 optimale Voraussetzungen für die Zukunft. Während in der ersten Mannschaft auf Kontinuität gesetzt wird, erhalten junge Spieler über die zweite Mannschaft und die Reserve neue Möglichkeiten, sich Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranzuarbeiten. Die neue Struktur soll den gesamten Verein stärken und eine nachhaltige sportliche Entwicklung ermöglichen.