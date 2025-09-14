SC Böckingen mit Derby-Niederlage

Das Böckinger Derby zwischen dem SC Böckingen und der TG Böckingen II endete am Sonntag mit einem klaren 0:3-Auswärtserfolg für die Gäste. Trotz einer kämpferisch starken Leistung in Unterzahl blieb der SC auch im zehnten Jahr in Folge ohne Derby-Sieg.

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die TG Böckingen II, die sich in der 22. Minute erstmals belohnten:

Ein langer Ball von Tom Hehn setzte Julian Carle perfekt in Szene. Dieser setzte sich im Laufduell gegen Ibrahim Bingöl durch und schob den Ball am herauseilenden SC-Keeper Lars Garbe vorbei zum 0:1 ein.

Die Situation für den SC Böckingen verschärfte sich in der 40. Minute, als Alban Pllana nach einem Foul für sich das Bein stehen ließ und von Schiedsrichter Oliver Gütlin wegen Tätlichkeit die Rote Karte sah. Fortan musste der SC 50 Minuten in Unterzahl agieren.

Die zweite Hälfte war zunächst von einem Zwischenfall überschattet: In der 60. Minute bekam David Eidecker aus kürzester Distanz einen Schuss in den Bauch ab, was für große Aufregung auf den Rängen sorgte. Schiedsrichter Gütlin pfiff nicht ab, sondern ließ weiterspielen. Um die Situation zu beruhigen, nahm er anschließend einen Time-out – nach fünf Minuten ging es weiter.

Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt der SC Böckingen lange gut mit und erspielte sich sogar einige Chancen. Doch in der 79. Minute folgte der nächste Rückschlag: Henry Österle spielte einen feinen Steckpass auf Julian Carle, der Lars Garbe aussteigen ließ und den Ball über die Linie schob – 0:2.

Nur zwei Minuten später entschied die TG endgültig das Derby: Elmir Krasniqi traf im Strafraum Julian Carle am Bein, woraufhin der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Martin Wieczorek trat an und verwandelte, wenn auch knapp – Garbe war noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (81.).

Fazit:

Der SC Böckingen zeigte trotz der frühen Unterzahl eine ordentliche Leistung, verteidigte kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Die TG Böckingen II hatte jedoch mehr Spielanteile, nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus und gewann am Ende verdient.

Damit bleibt der SC Böckingen auch nach zehn Jahren ohne Sieg im Derby gegen die TG Böckingen II.

Ausblick:

Beide Teams stehen am kommenden Donnerstag in der 2. Runde des Bezirkspokals Franken auf dem Platz. Der SC Böckingen empfängt den SV Leingarten II, während die TG Böckingen II die SGM Stein/Neuenstein/Kochertürn II zu Gast hat (beide Spiele 18:30 Uhr).

In der Liga geht es am Sonntag weiter: Der SC Böckingen tritt um 13:00 Uhr auswärts beim SV Heilbronn am Leinbach II an, die TG Böckingen II empfängt zeitgleich die Aramäer Heilbronn II.