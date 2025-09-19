SC Böckingen gewinnt in Runde 2

Der SC Böckingen steht nach einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den SV Leingarten II in der dritten Runde des Bezirks-Pokals Franken. Bereits vor Anpfiff mussten die Gäste einen herben Rückschlag hinnehmen: Stammtorhüter Lucas Rau verletzte sich beim Aufwärmen am Arm und konnte nicht spielen. Für ihn rückte Patrick Fischer ins Tor.

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, ehe die Gastgeber in der 22. Minute den ersten Treffer erzielten:

Erion Uka spielte einen perfekt getimten Steckpass auf Elmir Krasniqi, der den Ball behauptete und aus kurzer Distanz an Patrick Fischer vorbeischob – 1:0 für den SCB.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später schlug Leingarten zurück:

Ein Diagonalball von Robin Meltzer fand Leandro Rieker, der Benjamin Keller stehen ließ und in die Mitte auf Tommy Schwarz passte. Der brauchte nur noch den Fuß hinhalten – 1:1 (27.).

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, da Böckingen in der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz, aber wenig Durchschlagskraft hatte.

In der zweiten Halbzeit zeigte der SCB jedoch ein anderes Gesicht. Nach 58 Minuten leitete Niklas Ülzhöfer das nächste Tor ein, als er im Mittelfeld den Ball behauptete und Erion Uka steil schickte. Uka blieb cool und schob platziert ein – 2:1.

In der 72. Minute war es erneut Ülzhöfer, der Ibrahim Bingöl auf die Reise schickte. Bingöl ließ seinen Gegenspieler stehen, zog in die Mitte und legte für Uka quer. Dessen Abschluss rutschte Fischer unglücklich durch die Hände – 3:1.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 89. Minute: Andres Andrade setzte sich stark durch, bediente Uka, der seinen Hattrick perfekt machte – 4:1.

In der Nachspielzeit kam es dann noch dicker für die Gäste. Eine Flanke von James Bairstrow glitt Fischer aus den Händen direkt vor die Füße von Krasniqi, der keine Mühe hatte, das leere Tor zum 5:1 zu treffen (90.+3). Direkt danach pfiff der Schiedsrichter ab.

Fazit:

Nach einer eher zähen ersten Halbzeit drehte der SC Böckingen im zweiten Durchgang richtig auf und nutzte seine Chancen konsequent. Matchwinner war Erion Uka mit drei Treffern. Mit diesem verdienten Erfolg zieht der SCB in die dritte Runde ein und trifft dort auf die Spfr Laufen II, die den SV Heilbronn am Leinbach II mit 3:1 besiegten.

Ausblick:

Für den SC Böckingen geht es am Sonntag um 13:00 Uhr in der Kreisliga B3 mit dem Auswärtsspiel beim SV Heilbronn am Leinbach II weiter. Der SV Leingarten II hat spielfrei und tritt erst am Sonntag, den 28.09., beim SC Oberes Zabergäu in Zaberfeld an.