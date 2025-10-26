SC Böckingen gerät unter die Räder

Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit und einer verdienten Führung musste der SC Böckingen am Sonntag eine herbe 1:6-Auswärtsniederlage bei der zweiten Mannschaft der Sport-Union Neckarsulm hinnehmen. Während die Böckinger in den ersten 45 Minuten gut mithielten und mit 1:0 in Führung gingen, brach die Mannschaft nach dem Seitenwechsel völlig ein.

Der SC Böckingen erwischte zunächst den besseren Start. In der 24. Minute sorgte ein weiter Einwurf von Ibrahim Bingöl für Gefahr im Strafraum der Gastgeber. Der Ball landete bei Elmir Krasniqi, der sich stark durchsetzte und den Ball flach ins Netz schoss – 0:1 für den SCB.

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Nur neun Minuten später (33.) kam Neckarsulm nach einem Foul von Bingöl an Nurullah Musaogullari im Strafraum zum Ausgleich. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ertugrul Ozosy sicher ins rechte Eck – 1:1, auch wenn SCB-Keeper Lars Garbe die Ecke geahnt hatte.

Mit dem Unentschieden ging es in die Pause, doch die zweite Hälfte begann denkbar schlecht für die Böckinger. Direkt nach dem Anstoß kombinierten sich die Neckarsulmer stark durch: Mert Tunc spielte einen Doppelpass und steckte den Ball auf Musaogullari durch, der eiskalt ins untere Eck traf – 2:1 (46.).

Danach lief beim SCB kaum noch etwas zusammen. In der 56. Minute erhöhte Murat Korkmaz nach einer Flanke von Sabri Tunc per Kopf auf 3:1, ehe vier Minuten später (60.) Mert Tunc selbst zum 4:1 traf – nach einem Ballverlust von Bingöl auf der Außenbahn.

Die Gastgeber nutzten ihre Überlegenheit konsequent: In der 65. Minute legte Kaan Karaoglan den Ball von der Seite auf Musaogullari, der völlig frei stand und zum 5:1 abschloss. Garbe war noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Eine kuriose Szene dann in der 82. Minute: Schiedsrichter Yunus Karaman musste die Partie verletzungsbedingt abbrechen, nachdem er sich bei einem Sprint einen Krampf zuzog. Ersatzmann Gunter Korb übernahm für die restliche Spielzeit.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Berhan Özbek in der 90. Minute, als er nach einer Ecke von Emre Sari per Kopf zum 6:1-Endstand traf.

Fazit:

Nach einer soliden ersten Hälfte verlor der SC Böckingen in der zweiten Halbzeit komplett den Zugriff. Neckarsulm II dominierte das Spielgeschehen und hätte das Ergebnis sogar noch höher gestalten können – mehrfach rettete Lars Garbe oder das Aluminium verhinderte Schlimmeres (dreimal Pfosten in der zweiten Halbzeit).

Für den SCB gilt es nun, schnell wieder in die Spur zu finden und die Fehler abzustellen.

Ausblick:

Bereits am Donnerstagabend (18:30 Uhr) steht für den SC Böckingen die nächste Aufgabe an: In der 3. Runde des Bezirkspokals Franken empfängt man die Sportfreunde Lauffen II – ein Team aus der Kreisliga A, also eine Liga höher. Hier wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, um die Pokalreise fortzusetzen.

Die Sport-Union Neckarsulm II tritt am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr bei den Aramäern Heilbronn II an.

Der SC Böckingen spielt ebenfalls am Sonntag (14:30 Uhr) zu Hause gegen die TSG Heilbronn – mit dem klaren Ziel, Wiedergutmachung zu betreiben.