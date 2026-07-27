SC Böbing holt Fabian Kees und David Gretschmann zurück

Bringt viel Erfahrung mit: David Gretschmann (in Schwarz, gegen den SV Waldeck-Obermenzing) spielte mit Raisting in der Bezirksliga Süd. – Foto: Andreas Mayr

A-Klassist SC Böbing verstärkt sich mit zwei Rückkehrern aus Kreis- und Bezirksliga. Beide kennen die Mannschaft in- und auswendig – und bringen einen neuen Umgangston ins Team.

Viel besser hätten die Kicker des SC Böbing die Vorbereitung auf die neue Saison nicht beginnen können. Mit 10:0 fegte der Sportclub im Toto-Pokal über Türk Gücü Schongau hinweg. „Das hat auf jeden Fall gutgetan“, gab Frank Hörmann zu. Nicht nur für den Trainer war der Sieg Balsam für die Seele. Der A-Klassist durfte sich schon einmal warm schießen für die kommende Runde, die an Mariae Himmelfahrt mit dem Heimspiel gegen die Reserve des TSV Burggen/Bernbeuren eröffnet wird. Der Feiertag soll zu einem guten Omen für die bevorstehende Spielzeit werden. Nachdem die Mannschaft zweimal hintereinander den sechsten Platz belegt hatte, nimmt sie nun die Tabellenspitze ins Visier. „Wir wollen auf jeden Fall oben angreifen“, verspricht Hörmann. Will heißen: Vierter wollen die Böbinger mindestens werden.

Acht Spieler von den A-Junioren rücken beim SC Böbing zu den Herren auf

Es ist auch einiges zu erwarten vom SC. In den vergangenen Jahren wurde nicht nur sportlich eine solide Basis gelegt. Der Verein profitiert heuer von seiner guten Nachwuchsarbeit. Gleich acht Spieler wechselten von den A-Junioren zu den Erwachsenen. Taufrisch sind Benedikt Zinsmeister, Christoph Baarfüßer, Elias Eisner, Lukas Traimer, Felix Kowalsky, Xaver Kloske und Andreas Nuscheler nicht mehr. Der eine oder andere von ihnen kam bereits in der abgelaufenen Saison bei den Herren zum Einsatz. „Sie machen einen guten Eindruck“, ist der Coach mit ihnen zufrieden.

Zwei namhafte Rückkehrer mit Fabian Kees und David Gretschmann

Richtig aufgewertet wurde der 30-köpfige Kader der Böbinger durch zwei Rückkehrer. Fabian Kees, der die vergangenen dreieinhalb Jahre beim Kreisligisten FC Wildsteig/Rottenbuch verbrachte, kehrte genauso zu seinem Heimatverein zurück wie David Gretschmann. Der Mittelfeldspieler, der am vergangenen Freitag seinen 30. Geburtstag feierte, war 2021 zum SV Raisting gewechselt und mauserte sich beim Bezirksligisten zum Stammspieler. Dass beide beim Sportclub wieder vereint sind, ist für Hörmann ein Glücksfall. „Sie wollten wieder mit ihren alten Kameraden zusammenspielen“, nennt der Trainer das Motiv der beiden Heimkehrer. Zeit zum Eingewöhnen braucht das Duo nicht. Wenn es sich ergab, schauten die zwei in den vergangenen Jahren immer wieder bei den Spielen des SC vorbei und hielten sich so auf dem Laufenden. „Die kennen die Mannschaft in- und auswendig“, stellt der Trainer fest.

Ein neuer Umgangston herrscht in der Böbinger Mannschaft

Seit sie wieder zurück sind, herrscht innerhalb des Teams ein neuer Umgangston. „Es wird während des Spiels mehr miteinander geredet“, sieht Hörmann in ihnen zwei wichtige Kommunikatoren. Durch ihre Erfahrung in der Kreisliga beziehungsweise Bezirksliga sind sie auch in der Lage, ihre Mitstreiter zu führen. Obwohl Gretschmann nach seinem Comeback noch auf seinen ersten Treffer für den A-Klassisten wartet, hat er schon einige Tore vorbereitet. Seine uneigennützige Art macht seine Nebenleute besser. „Es ist fast so, als wären sie schon länger bei uns“, spricht der Übungsleiter von Mechanismen, die sich bereits gebildet haben. Während Kees und Gretschmann für Euphorie sorgen, muss Hörmann mit den Herausforderungen des Alltags fertig werden.

SC Böbing hat schon einige Verletzte zu beklagen

Der Saisonauftakt in der A-Klasse 8 ist zwar noch drei Wochen entfernt, aber er hat schon die ersten Verletzten zu beklagen. Torhüter Xaver Kloske hat sich beim Testspiel gegen die SG Lechsee ohne gegnerische Einwirkung den Unterschenkel gebrochen. Für ihn ist die Saison beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Stammtorhüter Max Erhardt fällt nach einer Rippenprellung wahrscheinlich noch für die nächsten zwei Wochen aus. Auch Böbings dritter Torwächter Johannes Wörmann befindet sich im Krankenstand. Mitte April hatte er sich den Ellenbogen ausgekugelt, als er bei einem Abwehrversuch auf die Torstange gefallen war. Er darf mittlerweile zwar wieder trainieren, aber das Gehäuse bleibt für ihn noch Tabuzone. „Bis Max Erhardt wieder fit ist, muss ein Feldspieler ins Tor“, versucht Hörmann während der restlichen Vorbereitung, das Beste aus der Situation zu machen.

Neben den drei Torleuten fallen auch noch Johannes Zinsmeister (Kreuzbandriss) und Simon Dreher (Achillessehnenriss) für längere Zeit aus. An der Zielsetzung für die kommende Spielzeit ändert sich durch die zahlreichen Absenzen jedoch nichts. „Wir wollen oben ran schnuppern“, kündigt Frank Hörmann an.