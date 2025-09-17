 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines

SC Blieskastel-Lautzkurchen ist im Halbfinale

SG Erbach: Homburger unterligen Ligakonkurrent zu Hause 0:4.

Die Kreispokal-Halbfinalambitionen der SG Erbach nahmen am Mittwoch ein abruptes Ende. Die Homburger unterlagen zu Hause im Viertelfinale dem in der Landesliga-Tabelle schlechter platzierten SC Blieskastel-Lautzkirchen mit 0:4 (0:1) recht deutlich.

