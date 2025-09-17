Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SC Blieskastel-Lautzkurchen ist im Halbfinale
SG Erbach: Homburger unterligen Ligakonkurrent zu Hause 0:4.
Die Kreispokal-Halbfinalambitionen der SG Erbach nahmen am Mittwoch ein abruptes Ende. Die Homburger unterlagen zu Hause im Viertelfinale dem in der Landesliga-Tabelle schlechter platzierten SC Blieskastel-Lautzkirchen mit 0:4 (0:1) recht deutlich.