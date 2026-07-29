SC Birkenfeld will positiven Trend weiter fortsetzen

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Das Ziel letzte Saison war mehr Punkte zu holen als im Jahr zuvor. Das haben wir
erreicht. Im Vergleich zur Saison 2023/24 (32 Punkte) haben wir diese Saison 36
Punkte erzielt.
Zudem lässt sich sagen, dass man auch eine spielerische Weiterentwicklung sehen
konnte. Wir haben einen deutlich besseren Spielaufbau, mehr Kontrolle und waren in
der Lage gegen jeden Gegner mitzuhalten."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im
Verein?
"Unser Verein steht für Konstanz. Das versuchen wir als Vorstand auch umzusetzen.
Vor allem die Integration von Jugendspielern in den Aktivenbereich ist dabei das
wichtigste Thema.
Zur neuen Saison jedoch wird es keine JSG mehr geben, wie sie die letzten Jahre
bestand. Wir werden von den Bambinis bis hin zur B-Jugend eigenständig an den Start
gehen. Eine A-Jugend können wir aufgrund der wegfallenden JSG nicht stemmen.
Unsere Spieler spielen entweder bei anderen Vereinen in der A-Jugend und haben
Zweitspielrecht für die Aktive bei uns oder gehen direkt mit in die Aktive."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Abgänge:
Zugänge:
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Die Stimmung in der Mannschaft war noch nie schlecht. Bei uns macht jedes Training
und jedes Spiel Spaß. Der Vorstand steht immer voll und ganz hinter seinen Trainern."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Das wird sich in der Vorbereitung herausstellen. Grundsätzlich gilt es immer daran die
Ergebnisse aus der Vorsaison zu halten oder zu verbessern. Welche Ziele sich die
Mannschaft stecken wird, hängt voll und ganz von jedem einzelnen Spieler selbst ab.
Gleichwohl wird die Integration der A-Jugendlichen in den Aktivenbereich eine sehr
große Rolle spielen."