SC Birkenfeld will positiven Trend weiter fortsetzen SC setzt künftig auf eigenständige Jugendteams +++ Vier Neuzugänge verstärken den Kader +++ Birkenfeld im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nico Schweig (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Daniel Sommer, Spielausschussvorsitzender des SC 1919 Birkenfeld e.V., hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.



Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Das Ziel letzte Saison war mehr Punkte zu holen als im Jahr zuvor. Das haben wir

erreicht. Im Vergleich zur Saison 2023/24 (32 Punkte) haben wir diese Saison 36

Punkte erzielt.

Zudem lässt sich sagen, dass man auch eine spielerische Weiterentwicklung sehen

konnte. Wir haben einen deutlich besseren Spielaufbau, mehr Kontrolle und waren in

der Lage gegen jeden Gegner mitzuhalten."



Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im

Verein?

"Unser Verein steht für Konstanz. Das versuchen wir als Vorstand auch umzusetzen.

Vor allem die Integration von Jugendspielern in den Aktivenbereich ist dabei das

wichtigste Thema.

Zur neuen Saison jedoch wird es keine JSG mehr geben, wie sie die letzten Jahre

bestand. Wir werden von den Bambinis bis hin zur B-Jugend eigenständig an den Start

gehen. Eine A-Jugend können wir aufgrund der wegfallenden JSG nicht stemmen.

Unsere Spieler spielen entweder bei anderen Vereinen in der A-Jugend und haben

Zweitspielrecht für die Aktive bei uns oder gehen direkt mit in die Aktive."