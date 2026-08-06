SC Bielefeld landet kurz vor Saisonstart einen „Königstransfer“

Wenige Tage vor dem Start in die neue Saison hat der SC Bielefeld noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Bezirksligist über seine sozialen Kanäle bekannt gab, wechselt Soufian Kaba vom Westfalenligisten VfL Theesen zum Team von Trainer Zafer Atmaca.

Der Verein spricht selbst von einem „echten Königstransfer“ und verbindet mit der Verpflichtung große Erwartungen. In der Mitteilung heißt es: „Mit dieser Verstärkung setzen wir ein klares Zeichen und blicken voller Vorfreude auf die neue Saison. Gemeinsam greifen wir an – für sportlichen Erfolg!“

Auf dem veröffentlichten Foto ist Neuzugang Soufian Kaba gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter und Fußball-Vorstand Steffen Krause sowie dem neuen Trainer Zafer Atmaca zu sehen, der zur Saison 2026/27 das Amt übernommen hat.