SC Bielefeld II – Eintracht Bielefeld 0:1 (0:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives und ausgeglichenes Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Bielefeld. Beide Teams suchten den Weg nach vorn, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. SC Bielefeld II versuchte es häufig über die Flügel, während Eintracht Bielefeld kompakt stand und auf Konter lauerte.

In der 27. Minute hatte SCB die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit, als ein Schuss aus kurzer Distanz nur knapp am Pfosten vorbeiging. Auch Eintracht kam kurz vor der Pause gefährlich vors Tor, doch der Heimtorhüter parierte stark. Zur Halbzeit blieb es beim leistungsgerechten 0:0.

2. Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Eintracht Bielefeld entschlossener aus der Kabine.

Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gastgeber, die sich mehrfach bei ihrem Torwart bedanken konnten, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

In der 68. Minute war es dann soweit:

Nach einem schnellen Umschaltmoment setzte sich Chris Böhme im Strafraum durch und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 0:1.

SC Bielefeld II reagierte mit offensiveren Wechseln und versuchte, den Druck zu erhöhen. Trotz einiger Freistoßmöglichkeiten fehlte jedoch die Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Eintracht verteidigte konzentriert und brachte die knappe Führung clever über die Zeit.

Schlusspfiff:

SC Bielefeld II 0:1 Eintracht Bielefeld

Eintracht Bielefeld sichert sich mit einer kämpferisch starken Leistung drei wichtige Punkte und rückt in der Tabelle auf Rang 10 vor.

SC Bielefeld II bleibt im unteren Tabellendrittel, zeigte aber über weite Strecken eine ordentliche Vorstellung.

⭐ Spieler des Spiels:

Chris Böhme (Eintracht Bielefeld) – entschied das Spiel mit seinem Treffer in der 68. Minute.