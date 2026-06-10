SC Bernburg holt neuen Keeper: "Ein absoluter Wunschtransfer von uns"

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Den Klassenerhalt in Sachsen-Anhalts Oberhaus hat der SC Bernburg seit anderthalb Wochen sicher. Mit dieser Sicherheit können nun auch die Planungen für die neue Verbandsliga-Saison finalisiert werden. Seinen ersten Neuzugang hat der SCB bereits präsentiert.

Vom Landesligisten SV Edelweiß Arnstedt wechselt Robby Richter in den Salzlandkreis. Bei den Edelweißen war der 31-Jährige in den vergangenen Jahren sowohl in der Verbands- als auch in der Landesliga als Nummer eins gesetzt. 120 Mal stand der Torhüter in den vergangenen fünf Jahren für Arnstedt zwischen den Pfosten. Nun schließt sich der Routinier den Bernburgern an. "Robby ist ein absoluter Wunschtransfer von uns", sagt SCB-Coach Maximilian Dentz über den Schlussmann. Zum Spielerprofil:

Schon seit längerem habe man Interesse am Routinier bekundet. "Wir haben in den letzten Monaten einen intensiven Austausch gehabt und versucht, ihn zu überzeugen, zu uns zu wechseln", erklärt Dentz. "Umso mehr freuen wir uns darüber, dass er sich für uns entschieden hat." Dabei waren es nicht nur die sportlichen Qualitäten, die die Verantwortlichen an der Krumbholzallee überzeugt haben, sondern auch die Führungsqualitäten. So bekleidet Richter in Arnstedt bereits das Amt des Mannschaftskapitäns.

Robby Richter soll in Bernburg eine Führungsrolle einnehmen

Auch in Bernburg werde der Keeper Verantwortung übernehmen. "Er soll ab dem ersten Tag mit seiner Erfahrung als Sportler aber auch mit seiner Lebenserfahrung als Mensch eine führende Rolle in der Mannschaft einnehmen und zusammen mit unseren bisherigen Führungsspielern unserer jungen Truppe Stabilität geben", unterstreicht Dentz. Beim Verbandsligisten wird die neue Nummer 22 "ab dem ersten Tag in den Mannschaftsrat" rücken, berichtet der Trainer. Zugleich werde Richter beim SC Bernburg ein weiterer Stellvertreter von Teamkapitän Christian Chidera.