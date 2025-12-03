SC Bernburg findet Coach: "Beeindruckende Karriere und frische Ideen"

Beim 1:1-Unentschieden gegen den SV Blau-Weiß Dölau trugen Philipp Giemsa und Heiko Dannat am vergangenen Wochenende noch interimsmäßig die Verantwortung beim SC Bernburg. Nun hat der Verbandsligist nach dem Abschied des bisherigen Trainergespanns aus Torsten Lange und Patrick Stockmann die Nachfolge geklärt.

Ab sofort werden Maximilian Dentz und Florian Schneier die Geschicke beim SC Bernburg lenken, wie der Verein in einem Statement gegenüber FuPa Sachsen-Anhalt bekanntgab. "Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wollen Sie unsere Mannschaft weiterentwickeln", heißt es darin.

Dentz stand schon beim VfB Germania Halberstadt in der Regionalliga an der Seitenlinie. Später folgten Stationen in Dänemark, bei der TSG Neustrelitz, beim FC Einheit Wernigerode, beim FSV Wacker Nordhausen sowie bei der SG Rot-Weiß Thalheim. Zuletzt stand der 36-Jährige seit Sommer in Diensten des SV Newroz Hildesheim - die Wege trennten sich aber schnell wieder . Zum FuPa-Profil:

Nun übernimmt Dentz in Bernburg. Der neue Coach bringe "eine beeindruckende Karriere und frische Ideen" mit, die dem SCB "neue Impulse geben werden", heißt es im Statement. "Er hat in verschiedenen Vereinen wertvolle Erfahrungen gesammelt, sowohl als Spieler als auch als Trainer." Sein Ansatz sei "geprägt von Teamgeist, harter Arbeit und einer positiven Einstellung", heißt es weiter: "Maximilian setzt auf eine offene Kommunikation und möchte eng mit den Spielern und dem Vorstand zusammenarbeiten. Mit seiner Motivation und Expertise hoffen wir, in die Erfolgsspur zu finden."

Neuer Co-Trainer bringt viel Verbandsliga-Erfahrung mit

Unterstützung bei diesem Vorhaben bekommt Dentz von Florian Schneier. Beide arbeiteten schon in Thalheim gemeinsam. Der 42-Jährige blicke "auf eine lange, erfolgreiche Zeit im Fußballoberhaus Sachsen-Anhalts", schreibt der Club. Unter anderem mit Stationen beim FC Grün-Weiß Wolfen, bei der SG Union Sandersdorf oder bei Rot-Weiß Thalheim. Nun steht Schneier beim SC Bernburg wieder als Co-Trainer an der Seite von Maximilian Dentz: "Wir heißen Maximilian und Florian herzlich willkommen!" Zum FuPa-Profil:

>> Florian Schneier

