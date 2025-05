SC Bernburg bremst die Lok aus und heizt dem Titelrennen neu ein

Mit einer beeindruckenden Serie hatte der 1. FC Lok Stendal seine Kontrahenten im Titelrennen der Verbandsliga in den vergangenen Wochen und Monaten überflügelt und hinter sich gelassen. Der SC Bernburg allerdings hat die Lok am Freitagabend gestoppt - und dem Titelrennen damit vor dem Endspurt noch einmal neu eingeheizt.

Dabei waren die Altmärker am Freitagabend schon auf dem Weg zu ihrem 15. Sieg aus den vergangenen 17 Verbandsliga-Partien. Torjäger Rosario Schulze hatte die Lok nach einem Torwartfehler in Führung gebracht (7.), Tim Schaarschmidt hatte nach einem Freistoß per Kopf erhöht (24.). Doch die Bernburger meldeten sich spät in der Partie noch einmal zurück: Till Raeck (70.) und Nils Fahland (89.) sorgten noch für den Ausgleich - was die Stendaler Konkurrenz wohl zufrieden zur Kenntnis nahm. Die Eisenbahner bleiben zwar seit Oktober unbesiegt, büßen allerdings Punkte ein.

Unmittelbar davon profitieren konnte am Freitag bereits der 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Mit dem 3:0-Heimsieg über den VfB Sangerhausen schrumpfte der Rückstand auf den Spitzenreiter von fünf auf drei Punkte. Viacheslav Potapenko (42.), Georg Böhme (68.) und Ilya Hlynianyi (83.) führten BiWo wieder etwas näher an die Spitze heran. Am Dienstag im Nachhol-Derby gegen die SG Rot-Weiß Thalheim könnte der Rangzweite sogar vorerst mit dem Tabellenführer gleichziehen.

