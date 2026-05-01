SC Berger Preuß meldet wieder eine 3. Mannschaft

Die neue 3. Mannschaft wird von Thomas Hartmann (Foto, rechts) und Sascha Baginski (Iinks) gecoached. Beide kennen den Verein und freuen sich, ab Sommer mit dem neuen Team loslegen zu können. Die Kaderplanungen laufen.



Der Vereinsvorstand erklärte: "Wir bieten hiermit einerseits den Jugendspielern des SC Berger Preuß eine weitere Alternative im Seniorenbereich an. Andererseits können wir einige erfahrene Rückkehrer als aktive Spieler zurück begrüßen. Natürlich sind ab Sommer auch die neuen externen Gesichter der 3. Mannschaft herzlich Willkommen im Verein. Interessierte Spieler können sich gerne bei den beiden Trainern melden."