SC Baldham Vaterstetten will trotz Rollenwechsel hier und Personalnot dort Siegesserie fortführen Der Kapitän fehlt

„Wir werden in den nächsten zwei Wochen in jedem Spiel krasser Außenseiter sein“, stellt Anzings Co-Trainer Christian Rauch mit Blick aufs SVA-Lazarett fest.

Vaterstetten – „Das ist ein absolutes Bonusspiel.“ Inzwischen könne er die unzähligen (Covid-)Kranken und Verletzten gar nicht mehr runterbeten und gesteht vor dem Landkreisderby heute Abend (20 Uhr) in Vaterstetten: „Unser Fokus liegt woanders.“

Während der SVA derzeit nicht einmal mehr den regulären Trainingsbetrieb aufrecht erhalten kann, erarbeitet sich SCBV-Coach Gedi Sugzda mit seinem Team nach vier Siegen in Serie immer mehr spieltaktische Feinheiten. Aktuell lasse er „viel in engen Räumen mit wenigen Ballkontakten“ üben, so Sugzda, dessen Elf einen Rollenwechsel vollzogen hat.

Trainer sieht Mannschaft inzwischen in anderer Rolle