SC Baldham-Vaterstetten siegt 4:1 – Gegner nach zwei Platzverweisen nur zu neunt

Der SC Baldham-Vaterstetten hat sich im Kreispokal gegen Fortuna Unterhaching durchgesetzt. Die Gastgeber kassierten in der zweiten Halbzeit zwei rote Karten.

Der SC Baldham-Vaterstetten wurde auf dem Kunstrasen von Fortuna Unterhaching regelrecht gegrillt. Aber nur von der Sonne, denn der Münchner Kreisklassist konnte die Kreisliga-Mannschaft von Gediminas Sugzda im Kreispokal nicht ausschalten. Der SCBV behielt mit 4:1 die Oberhand.

„Das Spiel war schwach, es war sehr heiß auf dem Kunstrasenplatz“, bilanzierte der Baldhamer Coach. „Wir haben uns angepasst. Es war wenig Energie auf dem Platz, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann etwas besser gemacht.“

Im Gegensatz zum Spiel an sich waren die Tore sehenswert. Beim 1:0 flankte Simon Landgraf (geb. Lämmermeier) auf Simon Deutschmann, der volley einschoss (33.). Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Ivan Ssemaganda (38.) glich fast postwendend aus.

Der SC Baldham-Vaterstetten mühte sich bis zur 76. Minute, ehe Simon Landgraf das 2:1 gelang. Nach Flanke von Valentin Sachs köpfte Landgraf ein. „Das war sein erstes Kopfballtor seit der E-Jugend“, witzelte Sugzda. Landgraf ließ in der 84. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern das 3:1 folgen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber nach roten Karten für Victor Grobe (66.) und Xaver Sterker (79.) nur noch zu neunt. Den Schlusspunkt setzte Timon Becker nach einem Alleingang in der 86. Minute.

Sugzda war froh, dass seine Mannschaft im Münchner Kreispokal (Gruppe Ost) eine Runde weiterkam. Einen zu hohen Stellenwert misst er dem Wettbewerb aber nicht bei: „Der Pokal zählt als Vorbereitungsspiel, aber auch Vorbereitungsspiele wollen wir gewinnen. Aufgrund der vielen Urlauber würden uns weitere Spiele für die Fitness und den Start in die Saison guttun. Mehr ist das nicht.“