SC Baldham-Vaterstetten rollt das Feld von hinten auf: In 2025 kaum schlagbar

Baldham-Vaterstetten - Im Kalenderjahr 2025 präsentiert sich der Fußball-Kreisligist SC Baldham-Vaterstetten so, wie er vom Gros der Konkurrenz vor Saisonbeginn eingeschätzt worden war: kaum schlagbar. Die Bilanz, die die Mannschaft von SCBV-Trainer Gediminas Sugzda im neuen Jahr eingefahren hat, kann sich sehen lassen: drei Siege (4:1 in Oberföhring; 5:2 gegen Fortuna Unterhaching, 3:1 in Grasbrunn) sowie ein Unentschieden (1:1 in Anzing).

Mit einem weiteren Erfolg und Jahressieg Nummer vier heute Abend im Nachholspiel gegen den Tabellennachbarn SV Helios Daglfing wäre Rang vier der Kreisliga 3 (München) erreicht. Das Heimspiel wird um 20 Uhr auf Platz 2 im Vaterstettener Sportzentrum angepfiffen.