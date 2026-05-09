SC Baldham-Vaterstetten jagt den Tabellenführer - Derby gegen Anzing

FB KL Baldham (grün) Niiklas Peter – Foto: Sro

45 Minuten lang sah es so aus, als könnte das serbische Schlusslicht zum Stolperstein für die ambitionierten Gäste werden, was angesichts der hohen Niederlagen der vergangenen Wochen (1:10 gegen Haidhausen und 0:7 gegen Zamdorf) mehr als überraschend gewesen wäre.

Der SC Baldham- Vaterstetten hat am Donnerstagabend den SK Srbija München in der Kreisliga 3 (München) auswärts mit 3:0 besiegt und hat dadurch mit Tabellenführer TSV Trudering nach Punkten gleichgezogen. „In der ersten Halbzeit waren wir zu unruhig und nervös, vor allem im letzten Drittel. Nach der Pause haben wir das Spiel deutlich besser kontrolliert und am Ende verdient gewonnen“, resümierte Co-Trainer Marko Maric, der SCBV-Cheftrainer Gediminas Sugzda vertrat.

Srbija hatte seit November kein Heimspiel verloren

Maric ordnete die anfänglichen Schwierigkeiten seines Teams so ein: „SK Srbija hatte seit November kein Heimspiel in der Liga verloren. Sie hatten auch heute ihre Chancen, beim Stand von 2:0 trafen sie die Unterlatte, der Ball sprang knapp vor der Linie auf. Da hätte es noch einmal eng werden können. Insgesamt hat die Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Als die Münchner Serben zu ihrer Großchance kamen, hatten Roman Sieger-Krumpholz (52.) per Strafstoß nach Foul an Timon Becker und Niklas Peter (73.) die Partie mit ihren Treffern bereits vorentschieden. Peters Tor war beachtlich, denn nach einem Freistoß der Hausherren zündete er in der eigenen Hälfte den Turbo und vollstreckte nach einem 70-Meter-Solo trocken ins kurze Eck. Den Schlusspunkt setzte Fabian Knauf nach einem Steilpass des kurz zuvor eingewechselten Ben Herzig (88.).

Der Baldhamer Blick richtete sich am späten Donnerstagabend bereits auf den Sonntag, wenn sie um 15 Uhr den FC Anzing-Parsdorf empfangen. „Das Spiel gegen Anzing wird ein Derby mit viel Intensität. Anzing kämpft noch um die Relegation und wird alles reinwerfen“, prognostiziert Maric.

„Ich blicke mit viel Vorfreude auf dieses Spiel. Es ist ein richtiges Derby und für beide Mannschaften geht es um viel“, betont auch FCAP-Trainer Peter Beierkuhnlein die Brisanz des Sonntagskrachers im Vaterstettener Stadion.