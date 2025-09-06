SC Baldham-Vaterstetten II überrollt TSV Egmating

Am 3. Spieltag zeigte der SC Baldham-Vaterstetten II eine beeindruckende Leistung gegen den TSV Egmating und gewann souverän mit 6:1. Bereits in der 9. Minute brachte Henri Sarfert seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur 14 Minuten später erhöhte erneut Henri Sarfert auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack.

Der SC Baldham-Vaterstetten II dominierte das Spielgeschehen weiterhin. In der 36. Minute traf Patrick Tache nach einer schönen Kombination zum 3:0. Nach der Halbzeitpause schraubte Niklas Peter in der 63. Minute das Ergebnis auf 4:0. Kurze Zeit später, in der 72. Minute, trug sich auch Sascha Kallensee in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Das 6:0 fiel in der 83. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss (Torschütze nicht genannt).

Kurz vor Spielende sah Patrick Tache in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte, was jedoch keinen Einfluss mehr auf den Spielverlauf hatte. In der 88. Minute gelang Ralf Schedlbauer der Ehrentreffer für den TSV Egmating zum 6:1-Endstand.

Der SC Baldham-Vaterstetten II zeigte eine bärenstarke Leistung mit herausragender Effizienz im Angriff. Besonders Henri Sarfert und Patrick Tache sorgten für offensive Akzente. Trotz des späten Platzverweises war der Sieg nie gefährdet.

Ein verdienter Sieg für SC Baldham-Vaterstetten II, der mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und individualer Klasse überzeugte. Der TSV Egmating fand zu keiner Zeit ins Spiel und konnte lediglich kurz vor Schluss Ergebniskosmetik betreiben.