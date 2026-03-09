SC Baldham-Vaterstetten gewinnt „chaotisches Spiel“ gegen Zamdorf

Der SCBV konnte eine furiose Partie für sich entscheiden. (Archivfoto) – Foto: SRO

Sonntag war High Noon in Zamdorf, wo sich die Gastgeber und der SC Baldham-Vaterstetten einen wilden Schlagabtausch lieferten, der auch in jeden guten Western Einzug gehalten hätte. Die Gäste entschieden diesen am Ende mit 3:2 für sich. „Ein bisschen zu wild, es ging hin und her. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt“, berichtet Gediminas Sugzda. Der SCBV-Coach hätte es gerne kontrollierter gehabt: „Ein chaotisches Spiel, ich hätte mir mehr Ruhe erwartet.“

Christoph Popp hatte den SVZ 1:0 (25.) in Führung gebracht, Timon Becker glich nach einer Ping-Pong-Aktion im Strafraum nur acht Minuten später aus (33.). Durch einen Aufbaufehler ging der personell geschwächte SCBV mit dem Pausenpfiff erneut in Rückstand, denn Leonard Evertz verwertete die Einladung zum 2:1. „Bei beiden Gegentoren sahen wir nicht gut aus. Wir haben noch keinen Punktspielrhythmus, aber das kommt noch“, so Sugzda.