SC Baldham-Vaterstetten baut Abstand zur Abstiegszone aus

Besser hätte es für Roman Sieger-Krumpholz nicht laufen können. Der Mann, der den Erfolg seit seiner Hochzeit im Namen trägt, vertrat am Sonntag den verhinderten Chefcoach Gediminas Sugzda und feierte mit seinem SC Baldham-Vaterstetten einen fulminanten 5:2-Erfolg gegen den TSV Waldtrudering.

Der spielende Co-Trainer stand dabei ausschließlich an der Seitenlinie, da er sich vergangene Woche in Oberpframmern einen Anriss der Bänder im Sprunggelenk zugezogen hatte und deshalb erst im neuen Jahr wieder aktiv ins Geschehen eingreifen kann. An diesem kalten Kreisliganachmittag konnten die Platzherren auf Kunstrasen auf ihren Routinier verzichten, da sie wie in der Vorwoche in der Offensive einen Sahnetag erwischten und erneut fünf Tore erzielten.

Die Gastgeber stellten mit einem Doppelschlag in der 21. und 25. Minuten die Weichen auf Sieg. Niklas Stepanek per Elfmeter und Fabian Knauf hatten eine komfortable 2:0-Führung herausgeschossen. Der 1:2-Anschlusstreffer durch David Wolf ließ das Spiel nicht kippen (33.). „Entscheidend war natürlich, dass wir effektiv vor dem Tor waren und immer wieder schnell den Zwei-Tore-Abstand hergestellt haben“, bilanzierte Sieger-Krumpholz.

Maxime Schneiker erzielte in der 53. Minute das 3:1 und auch Wolfs zweiter Treffer an diesem Nachmittag (61.) konnte dem SCBV nichts anhaben. „Ganz entscheidend war, dass die Jungs ihre Positionen gehalten und das ganze Spiel über gearbeitet haben. Der Kunstrasen gibt nicht viel Platz zum Spielen und den haben wir dadurch noch enger gemacht, viele erste Bälle im Spielaufbau des Gegners gesammelt und schnell umgeschaltet“, erläuterte der 31-Jährige.

SC Baldham-Vaterstetten hat Neun-Punkte-Polster auf die Abstiegszone

Nach gut einer Stunde wurde es dann noch farbenfroh: Erst sah Baldhams Timon Becker die gelb-rote Karte (63.), wenig später musste auch Philipp Buttermann auf der Gegenseite aufgrund wiederholten Foulspiels früher unter die warme Dusche (69.). Im Zehn gegen Zehn sorgte SCBV-Akteur Fabian Knauf mit seinem zweiten Tor in der 72. Minute mit dem 4:2 für die Vorentscheidung, ehe er sich kurz vor Abpfiff sogar noch ein drittes Mal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Durch das Schützenfest hat Baldham ein Polster von neun Punkten auf die Abstiegszone angehäuft. Eine sorgenfreie Winterpause scheint greifbar nahe zu sein.