SC Baccum verstärkt Defensive

Auf dem Vorstellungsfoto zu sehen: Waldemar Bressel und Maurice Kopetz. – Foto: SC Baccum

Der SC Baccum treibt seine Personalplanungen weiter voran und präsentiert mit Maurice Kopetz bereits den dritten Neuzugang für die kommende Saison. Der Defensivspieler kommt vom SuS Darme und folgt damit seinem bisherigen Trainer Waldemar Bressel nach Baccum.

Maurice Kopetz erlernte das Fußballspielen beim Sickingsmühler SV, ehe es ihn zum FC Marl und später zu Rot Weiß Stiepel zog. Dort spielte der Innen- und Außenverteidiger insgesamt sechseinhalb Jahre im Kreis Bochum.

Nach dem Abschluss seines Studiums zog Kopetz nach Lingen und schloss sich dem SuS Darme an. Mit den Lingenern gewann er in diesem Jahr den Kreispokal.

Mit der Verpflichtung von Maurice Kopetz erhält der SC Baccum zusätzliche Optionen in der Defensive. Durch seine Einsetzbarkeit sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen soll der Kader variabler aufgestellt werden.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!