SC Baccum verabschiedet prägende Gesichter Ehrenpreis für Aufstiegstrainer Hüsken von P. M. · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Baccum

Der SC Baccum hat im Rahmen der 41. Fußball-Stadtmeisterschaft Lingen mehrere prägende Persönlichkeiten der ersten Herrenmannschaft verabschiedet. Im Mittelpunkt stand dabei Trainer Andreas Hüsken, der für seine Verdienste mit dem SCB-Ehrenpreis ausgezeichnet wurde, einer der höchsten Ehrungen des Vereins.

Historische Erfolge unter Hüsken Als der SC Baccum im Dezember 2020 die Verpflichtung von Andreas Hüsken zur Saison 2021/22 bekanntgab, war der Verein ambitioniert. Dass die Zusammenarbeit eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte einläuten würde, war damals jedoch kaum abzusehen. Bereits in seiner ersten Saison führte der B-Lizenz-Inhaber den SC Baccum zur Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Süd und damit zum Aufstieg in die heutige Emslandliga. Dort etablierte sich die Mannschaft nachhaltig und setzte in der abgelaufenen Spielzeit den nächsten Meilenstein: den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga Weser/Ems. Damit spielt der SC Baccum erstmals in der heutigen Bezirksliga. Zuvor war der Verein lediglich in der inzwischen nicht mehr existierenden Bezirksklasse vertreten.

Für diese außergewöhnlichen sportlichen Verdienste erhielt Hüsken den SC Baccum-Ehrenpreis.

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Langjährige Wegbegleiter verabschiedet Gemeinsam mit Hüsken endete auch das Engagement der Betreuer Frank Schulte und Kai Wachhorst. Beide hatten ihre Aufgabe zeitgleich mit dem Trainer übernommen und waren zuvor bereits in verschiedenen Trainer- und Betreuerfunktionen im Jugendbereich des Vereins aktiv. Auch auf Spielerseite verabschiedete der SC Baccum mehrere Akteure. Simon „Chapi“ Chapman beendet im Alter von 31 Jahren seine aktive Laufbahn, um sich künftig stärker seiner Familie und den Vaterpflichten zu widmen. Ebenfalls seine Fußballschuhe an den Nagel hängt der 33-jährige Johannes „Monoxx“ Baumtrog. Gen Zejnulahi kehrt nach zwei Jahren beim SC Baccum zu seinem Stammverein Olympia Laxten zurück. Würdiger Rahmen bei der Stadtmeisterschaft Die offiziellen Ehrungen nahmen der SC Baccum-Vorsitzende Reinhard Deermann und Fußballobmann Jürgen Oberboßel vor. Sie überreichten den Geehrten Präsente und würdigten deren Einsatz für den Verein. Als Rahmen für die Verabschiedungen wählte der SC Baccum bewusst die 41. Fußball-Stadtmeisterschaft Lingen. Bereits zuvor hatte sich die Mannschaft im Rahmen einer internen Feier von ihren scheidenden Weggefährten verabschiedet. Die offiziellen Ehrungen bildeten schließlich den öffentlichen Schlusspunkt einer erfolgreichen Ära beim SC Baccum.

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Thorsten Wehlage beim Stadtmeisterschaftsfinale überrascht Besonderer Moment vor großer Kulisse: Im Rahmen der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft ist Thorsten Wehlage vom SC Baccum für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Die Überraschung vor dem Finale würdigte fast zwei Jahrzehnte unermüdlichen Einsatzes für den Verein. Überraschung vor dem Finale Noch bevor das Finale der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft angepfiffen wurde, rückte nicht der Fußball, sondern das Ehrenamt in den Mittelpunkt. Vor zahlreichen Zuschauern wurde Thorsten Wehlage im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagement beim SC Baccum geehrt. Seit 2007 ist Wehlage in den unterschiedlichsten Bereichen des Vereins aktiv und aus dem Vereinsleben kaum wegzudenken. Er betreute die 2. Herrenmannschaft, trainierte Mannschaften von der G- bis zur C-Jugend, leitete Ferienzeltlager und organisierte zahlreiche Vereinsveranstaltungen. Auch bei der Ausrichtung der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft gehörte er während der gesamten Turnierwoche zu den tragenden Kräften und sorgte mit seinem Einsatz für einen reibungslosen Ablauf. Verlässlicher Motor im Jugendbereich Neben seinen vielfältigen Aufgaben engagiert sich Wehlage seit 2021 als Spielleiter im Jugendbereich. Zunächst betreute er die D- und E-Jugend, seit 2023 koordiniert er die Spielleitung der D- bis C-Jugend. Mit seinem Organisationstalent, seiner Verlässlichkeit und seiner Hilfsbereitschaft leistet er einen wichtigen Beitrag für den Jugendfußball und das Vereinsleben des SC Baccum. Mit der Aktion „Ehrenamt überrascht“ würdigen der Kreissportbund Emsland und der Landessportbund Niedersachsen Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für ihren Verein einsetzen. Die Auszeichnung überreichte Harald Kuhr, Vizepräsident Ehrenamt des Kreissportbundes Emsland. Auch der Vorsitzende des NFV-Kreises Emsland, Heinz-Gerd Evers, gratulierte persönlich und überreichte als Zeichen der Anerkennung ein Präsent. Der lang anhaltende Applaus der Zuschauer machte deutlich, welchen Stellenwert ehrenamtliches Engagement für das Vereinsleben besitzt. Gemeinsam dankten der Kreissportbund Emsland, der NFV-Kreis Emsland und der SC Baccum Thorsten Wehlage für seinen langjährigen Einsatz und wünschten ihm weiterhin viel Freude bei seiner ehrenamtlichen Arbeit. www.sc-baccum.de immer ein Besuch wert!

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