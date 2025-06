SC Baccum verabschiedet FuBballspieler

Am Ende des letzten Heimspiels des SC Baccum gegen RW Heede (3:0) verabschiedete der Verein Spieler der ersten Herrenmannschaft. Zum Saisonende erreichte die Mannschaft um seinen Trainer Andreas Hüsken einen erfolgreichen 7 Tabellenplatz in der Opti Möbel Wilken Emslandliga und verbesserte sich erneut. Sie verfehlte dabei aber nur knapp den 5. Platz.

Philipp Rolfes (2. v.I.) beendet 33-jährig seine Fußballerlaufbahn im Seniorenbereich und wechselt in den Altherrenbereich. 14 Jahre spielte er in der ersten Mannschaft des SC Baccum. In 215 Spielen schoss der Abwehrspieler neun Tore.

Jonas Hilbers (4. v.I.) beendet 27-jährig seine Laufbahn nach einer schweren Verletzung nun aus gesundheitlichen Gründen. In elf Jahren stand er 238 mal auf dem Platz und erzielte 29 Tore. Jonas wechselte auf Wunsch des damaligen Trainers Thomas Rodenbücher schon im letzten A-Juniorenjahr in den Seniorenbereich, wo er sich erfolgreich durchsetzen konnte