SC Baccum räumt bei Ehrungen der Opti-Wohnwelt-Emslandliga mehrfach ab von P. M. · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Baccum

Der Bezirksliga-Aufsteiger darf sich gleich über mehrere Auszeichnungen freuen. Neben Fairnesspreisen und Prämien wurde Torhüter Lukas Schoo von den Trainern der Liga zum besten Schlussmann der Saison gewählt.

Fairness zahlt sich aus Bei den Ehrungen der Opti-Wohnwelt-Emslandliga in Werlte durfte sich der SC Baccum gleich mehrfach über Auszeichnungen freuen. Zum mittlerweile zwölften Mal hatten Hausherr Martin Wilken und der Vorsitzende des NFV-Kreis Emsland, Heinz-Gerd Evers, Mannschaften und Spieler der Liga geehrt.

Den Fairnesspokal teilte sich der SC Baccum mit Meister SV Bokeloh. Beide Mannschaften erreichten die identische Fairnessquote von 1,5 und wurden dafür mit dem Pokal, jeweils 200 Euro für die Mannschaftskasse sowie einer Einladung zu einem Frühstücksbuffet im Panoramarestaurant des Möbelhauses belohnt. Dabei hätte der SC Baccum den Fairnesspreis beinahe allein gewonnen, musste sich den Titel nach zwei Gelben Karten im letzten Saisonspiel jedoch mit dem Meister teilen. Für den dritten Tabellenplatz in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga erhielt der Verein zudem 300 Euro für die Mannschaftskasse sowie einen weiteren Pokal. Für das Tragen des Ärmellogos des Sponsors kamen zusätzlich 350 Euro in die Vereinskasse.