SC Baccum räumt bei Ehrungen der Opti-Wohnwelt-Emslandliga mehrfach ab

Der Bezirksliga-Aufsteiger darf sich gleich über mehrere Auszeichnungen freuen. Neben Fairnesspreisen und Prämien wurde Torhüter Lukas Schoo von den Trainern der Liga zum besten Schlussmann der Saison gewählt.
Fairness zahlt sich aus
Bei den Ehrungen der Opti-Wohnwelt-Emslandliga in Werlte durfte sich der SC Baccum gleich mehrfach über Auszeichnungen freuen. Zum mittlerweile zwölften Mal hatten Hausherr Martin Wilken und der Vorsitzende des NFV-Kreis Emsland, Heinz-Gerd Evers, Mannschaften und Spieler der Liga geehrt.
Den Fairnesspokal teilte sich der SC Baccum mit Meister SV Bokeloh. Beide Mannschaften erreichten die identische Fairnessquote von 1,5 und wurden dafür mit dem Pokal, jeweils 200 Euro für die Mannschaftskasse sowie einer Einladung zu einem Frühstücksbuffet im Panoramarestaurant des Möbelhauses belohnt. Dabei hätte der SC Baccum den Fairnesspreis beinahe allein gewonnen, musste sich den Titel nach zwei Gelben Karten im letzten Saisonspiel jedoch mit dem Meister teilen.
Für den dritten Tabellenplatz in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga erhielt der Verein zudem 300 Euro für die Mannschaftskasse sowie einen weiteren Pokal. Für das Tragen des Ärmellogos des Sponsors kamen zusätzlich 350 Euro in die Vereinskasse.
Lukas Schoo als bester Torwart ausgezeichnet
Auch auf persönlicher Ebene gab es Grund zur Freude. Lukas Schoo wurde von den Trainern der Opti-Wohnwelt-Emslandliga zum besten Torwart der Saison gewählt. Da der Schlussmann am offiziellen Ehrungsabend verhindert war, nahmen SCB-Vorsitzender Reinhard Deermann und Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Oberboßel die Auszeichnung im Rahmen der 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft entgegen.
Für seine Wahl erhielt Schoo einen Pokal in Form eines Torwarthandschuhs sowie einen Einkaufsgutschein über 150 Euro. Bereits im Vorjahr war der Baccumer Keeper ausgezeichnet worden und hatte den dritten Platz bei der Wahl belegt.
Damit unterstrich der SC Baccum einmal mehr seine erfolgreiche Saison – sportlich mit Platz drei in der Emslandliga und den anschließenden Aufstiegsspielen, aber auch abseits des Platzes mit Fairness und individuellen Auszeichnungen.
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