SC Auwel-Holt wirft DJK Twisteden aus dem Kreispokal Kreispokal Kleve-Geldern: Für eine Überraschung sorgte der SC Auwel-Holt im Kreispokal.

Fußball-A-Ligist SC Blau-Weiß Auwel-Holt hat am Dienstagabend in der zweiten Runde um den Kreispokal für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Carsten Schaap warf den Bezirksligisten DJK Twisteden, der allerdings nicht mit seiner stärksten Elf angetreten war, mit einem 5:1 (2:0) aus dem Wettbewerb.

In der ersten Halbzeit zeigte Angreifer Cedric Cain, weshalb er auf den Spitznamen „Füllkrug“ hört: Mit einem Doppelschlag (30. und 43.) stellte der 23-Jährige die Weichen auf Sieg. Nach der Pause ließ Yannik Thielen mit dem Anschlusstreffer in der 72. Minute kurzzeitig noch einmal Spannung aufkommen. Doch Michael Gellen (75.), Charalabos Michos (85.) und Max Endemann (90.) sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse zu Gunsten des überlegenen Gastgebers.