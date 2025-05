SC Auwel-Holt sagt sein Heimspiel ab

Drei Spieltage vor dem Ende der laufenden Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern wollte der Tabellenführer TSV Weeze nach zwei Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga feiern. Ein Punkt aus der Auswärtspartie beim SC Auwel-Holt hätte der Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce für das Erreichen des erklärten Saisonzieles gereicht. Doch aus der Aufstiegsfeier am Sonntag wurde nichts. Denn die ursprünglich angesetzte Partie beim SC Auwel-Holt wurde abgesagt – aus einem unfassbar traurigen Grund.