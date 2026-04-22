SC Amorbach - VfB Neuhütten 5:2 (3:2)

Der VfB kam gut ins Spiel und nutzte seine zweite Gelegenheit durch Patrick Köhler zum 0:1 (6.). Im Anschluss
agierte Amorbach bis zum Halbzeitpfiff sehr lauf- und zweikampfstark und wurde mit zunehmender Spielzeit
immer überlegener. Mehrmals wurde es sehr brenzlig im VfB-Strafraum, zunächst konnte aber die Null gehalten
werden. Der VfB blieb bei seinen wenigen Gegenstößen aber selber auch gefährlich. So verpasste Luca
Hammel nur knapp das 0:2, ehe den Gastgebern dann doch der verdiente Ausgleich gelang (31.). Nur wenig
später brachte Jean-Pierre Löffler den VfB mit einem durchaus haltbaren Schuss zum 1:2 wieder in Front (37.).
Die eher glückliche Führung konnte der VfB gegen die Hausherren aber nicht in die Pause retten und kassierte
unmittelbar vor dem Seitenwechsel einen Doppelschlag und lag plötzlich mit 2:3 in Rückstand.
Die zweite Halbzeit begann mit zwei verpassten Top-Gelegenheiten für Luca Hammel. Hier hätte zumindest der
Ausgleich fallen müssen. Amorbach musste seinem hohen Tempo der ersten Hälfte etwas Tribut zollen, der VfB
hatte sich nun auch viel besser auf den Gegner eingestellt. So ergab sich eine umkämpfte Partie. Der VfB lief
immer wieder an und suchte die Lücken in der gegnerischen Abwehr, Amorbach lauerte auf
Kontergelegenheiten. Eine Neuhüttener Fehlerkette nutzte die Heimmannschaft nach 75 Minuten zum 4:2.
Geschlagen gab sich der VfB aber noch nicht und wenig später versagte der Schiedsrichter den Neuhüttenern
einen relativ deutlichen Foulelfmeter. Als der VfB alles riskierte fuhren die Amorbacher einen Konter zum 5:2
(87.).
So blieb der VfB zum dritten Mal in Folge ohne Punkte, auch weil er bei drei Gegentoren gehörig mitgeholfen hat.
Diese Fehler gilt es schleunigst abzustellen um wieder Punkte zu sammeln.