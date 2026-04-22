SC Amorbach - VfB Neuhütten 5:2 (3:2)

Der VfB kam gut ins Spiel und nutzte seine zweite Gelegenheit durch Patrick Köhler zum 0:1 (6.). Im Anschluss

agierte Amorbach bis zum Halbzeitpfiff sehr lauf- und zweikampfstark und wurde mit zunehmender Spielzeit

immer überlegener. Mehrmals wurde es sehr brenzlig im VfB-Strafraum, zunächst konnte aber die Null gehalten

werden. Der VfB blieb bei seinen wenigen Gegenstößen aber selber auch gefährlich. So verpasste Luca

Hammel nur knapp das 0:2, ehe den Gastgebern dann doch der verdiente Ausgleich gelang (31.). Nur wenig

später brachte Jean-Pierre Löffler den VfB mit einem durchaus haltbaren Schuss zum 1:2 wieder in Front (37.).

Die eher glückliche Führung konnte der VfB gegen die Hausherren aber nicht in die Pause retten und kassierte

unmittelbar vor dem Seitenwechsel einen Doppelschlag und lag plötzlich mit 2:3 in Rückstand.

Die zweite Halbzeit begann mit zwei verpassten Top-Gelegenheiten für Luca Hammel. Hier hätte zumindest der

Ausgleich fallen müssen. Amorbach musste seinem hohen Tempo der ersten Hälfte etwas Tribut zollen, der VfB

hatte sich nun auch viel besser auf den Gegner eingestellt. So ergab sich eine umkämpfte Partie. Der VfB lief

immer wieder an und suchte die Lücken in der gegnerischen Abwehr, Amorbach lauerte auf

Kontergelegenheiten. Eine Neuhüttener Fehlerkette nutzte die Heimmannschaft nach 75 Minuten zum 4:2.

Geschlagen gab sich der VfB aber noch nicht und wenig später versagte der Schiedsrichter den Neuhüttenern

einen relativ deutlichen Foulelfmeter. Als der VfB alles riskierte fuhren die Amorbacher einen Konter zum 5:2

(87.).

So blieb der VfB zum dritten Mal in Folge ohne Punkte, auch weil er bei drei Gegentoren gehörig mitgeholfen hat.

Diese Fehler gilt es schleunigst abzustellen um wieder Punkte zu sammeln.