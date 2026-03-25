 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SC Altfalter installiert einen Spielertrainer

Tobias Grabinger folgt im Sommer auf Wolfgang Buron, der das Traineramt nach vier Jahren abgeben wird

von PM / Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Abteilungsleiter Matthias Buron (rechts) stellt das neue Trainerteam vor: Spielertrainer Tobias Grabinger (links) und sein Assistent Manuel Grabinger.
Abteilungsleiter Matthias Buron (rechts) stellt das neue Trainerteam vor: Spielertrainer Tobias Grabinger (links) und sein Assistent Manuel Grabinger. – Foto: SC Altfalter

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Tobias Grabinger
Wolfgang Buron
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Manuel Grabinger
Manuel Grabinger

Der SC Altfalter, aktuell Tabellenzehnter der Schwandorfer Kreisklasse Nord, hat die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt und präsentiert einen neuen Spielertrainer: Mit Tobias Grabinger übernimmt ein erfahrener Akteur aus der Region die sportliche Verantwortung. Aktuell zeichnet der 31-Jährige noch als Spielercoach des SC Teublitz verantwortlich.

Durch sein Engagement in Teublitz bringt der Mittelfeldspieler bereits Erfahrung in der Rolle als Spielertrainer mit und konnte in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie Impulse setzen. Zuvor spielte Grabinger für den SV Alten- und Neuenschwand, bei er auch als spielender „Co“ fungierte. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung beim SC Altfalter und möchte die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Unterstützt wird er dabei künftig vom künftigen Co-Trainer Manuel Grabinger (26), der gemeinsam mit ihm vom SC Teublitz nach Altfalter wechselt.

Gleichzeitig endet beim SCA eine Ära: Nach vier Jahren wird Trainer Wolfgang „Wole“ Buron sein Amt am Ende der Saison niederlegen. Bis zum Sommer wird der 51-Jährige die Mannschaft jedoch weiterhin mit vollem Einsatz betreuen und die laufende Saison wie gewohnt zu Ende führen. „In dieser Zeit hat er den Verein nicht nur sportlich vorangebracht, sondern auch menschlich entscheidend geprägt. Mit großem Engagement, unermüdlichem Einsatz und echter Leidenschaft für den Fußball hat Wole die Mannschaft geführt und zusammengeschweißt. Ein Meilenstein seiner Amtszeit war der verdiente Aufstieg in die Kreisklasse, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. Er hat in den vergangenen Jahren weit mehr gegeben als das, was selbstverständlich ist, und war stets mit Herzblut bei der Sache. Die Türen beim SCA stehen ihm jederzeit offen“, schickt der Verein in einer Mitteilung warme Worte in Richtung des scheidenden Coaches.

Mit Nachfolger Tobias Grabinger beginne nun ein neues Kapitel – und der SC Altfalter blickt „mit Zuversicht und Vorfreude“ auf die kommende Saison. In der Frühjahresrunde der Kreisklasse Nord, die mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Neunburg vom Wald startete, wollen die Grünweißen die „Schäfchen“ so schnell wie möglich ins Trocken bringen. Als Tabellenzehnter beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz derzeit sechs Punkte. Kommenden Sonntag gastiert die Buron-Truppe bei der Zweitvertretung der SpVgg Pfreimd.