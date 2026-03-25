SC Altfalter installiert einen Spielertrainer

Abteilungsleiter Matthias Buron (rechts) stellt das neue Trainerteam vor: Spielertrainer Tobias Grabinger (links) und sein Assistent Manuel Grabinger. – Foto: SC Altfalter

Durch sein Engagement in Teublitz bringt der Mittelfeldspieler bereits Erfahrung in der Rolle als Spielertrainer mit und konnte in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie Impulse setzen. Zuvor spielte Grabinger für den SV Alten- und Neuenschwand, bei er auch als spielender „Co“ fungierte. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung beim SC Altfalter und möchte die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Unterstützt wird er dabei künftig vom künftigen Co-Trainer Manuel Grabinger (26), der gemeinsam mit ihm vom SC Teublitz nach Altfalter wechselt.



Gleichzeitig endet beim SCA eine Ära: Nach vier Jahren wird Trainer Wolfgang „Wole“ Buron sein Amt am Ende der Saison niederlegen. Bis zum Sommer wird der 51-Jährige die Mannschaft jedoch weiterhin mit vollem Einsatz betreuen und die laufende Saison wie gewohnt zu Ende führen. „In dieser Zeit hat er den Verein nicht nur sportlich vorangebracht, sondern auch menschlich entscheidend geprägt. Mit großem Engagement, unermüdlichem Einsatz und echter Leidenschaft für den Fußball hat Wole die Mannschaft geführt und zusammengeschweißt. Ein Meilenstein seiner Amtszeit war der verdiente Aufstieg in die Kreisklasse, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. Er hat in den vergangenen Jahren weit mehr gegeben als das, was selbstverständlich ist, und war stets mit Herzblut bei der Sache. Die Türen beim SCA stehen ihm jederzeit offen“, schickt der Verein in einer Mitteilung warme Worte in Richtung des scheidenden Coaches.



