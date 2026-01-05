– Foto: Marcel Eichholz/Verein

SC Altbach: „Wir können mit allen Mannschaften mithalten“ FuPa-Teamcheck: Robin Prokein über den SC Altbach in der Kreisliga A1 Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A1 TSV Deizisau Unterboihin. TV Hochdorf Reichenb./F. + 13 weitere

Der SC Altbach geht mit Zuversicht in die Winterpause. Abteilungsleiter Robin Prokein zieht im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde der Kreisliga A1 Neckar/Fils ein positives Fazit, benennt defensive Baustellen klar und formuliert ein eindeutiges Ziel für die Rückrunde: den Klassenerhalt.

Vorbereitung mit neuem Reiz

Der Start in die Rückrundenvorbereitung ist für Mitte Januar angesetzt. „Wir starten mitte Januar“, sagt Robin Prokein. Dabei setzt der SC Altbach auf einen besonderen Ansatz: „Wir haben geplant die Fitnesseinheiten in einer Kampfsport Akademie durchzuführen.“ Der Fokus liegt klar auf der körperlichen Basis, um gestärkt in die zweite Saisonhälfte zu gehen. Sehr zufriedenes Zwischenfazit

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Abteilungsleiter „sehr zufrieden“. Der SC Altbach hat sich in der Kreisliga A1 behauptet und wichtige Erfahrungen gesammelt. Die Mannschaft konnte sich im bisherigen Verlauf stabil präsentieren und steht im Tabellenbild konkurrenzfähig da.

Mithalten gegen alle Gegner

Besonders positiv bewertet Robin Prokein die Wettbewerbsfähigkeit seines Teams: „Wir können mit allen Mannschaften mithalten.“ Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde und ist ein entscheidender Faktor für den weiteren Saisonverlauf. Defensive als klare Baustelle

Trotz der positiven Gesamteinschätzung verschweigt der Abteilungsleiter die Schwächen nicht. „Defensiv haben wir Probleme“, sagt Prokein offen. Genau hier soll in der Rückrunde angesetzt werden, um die nötige Stabilität für den Ligaverbleib zu erreichen.