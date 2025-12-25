SC 1928 Daisbach möchte gute Ausgangslage bestätigen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SC 1928 Daisbach. Zu den Daisbachern hat uns Denis Gladitz, Trainer des B-Ligisten, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde ist durchaus positiv. Platz drei ist eine schöne Momentaufnahme und zeigt, was wir als Team gemeinsam leisten können. Wir wissen aber auch, dass wir weiter hart arbeiten müssen, um weiter konstant auf diesem Niveau spielen zu können."

"Wir haben viele Spiele geschlossen als Team absolviert und nie aufgegeben. Dadurch konnten wir auch teilweise enge Spiele für uns entscheiden. An Details, wie die Effizienz vor dem Tor, werden wir in der Vorbereitung weiter arbeiten."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Bisher gab es noch keine Veränderungen. Wir sind mit dem derzeitigen Kader sehr zufrieden. Die Verletzungsrückkehrer wie Sebastian Hofmann und Justin Denzer werden den Kader zusätzlich erweitern und verstärken. Sollte es noch zu möglichen Transfers kommen, sollten diese jedoch sportlich und auch menschlich zur Mannschaft passen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir haben derzeit eine gute Ausgangslage, die es zu bestätigen gilt. Im Endeffekt wollen wir die Spiele, die in der Hinrunde nicht gut liefen, besser machen und die Spiele, die gut liefen, mindestens wieder genauso gut machen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"In der Liga ist alles sehr eng und es ist noch alles offen. Von Platz eins bis fünf kann jeder noch Meister werden. Am Ende wird es die Mannschaft, die am konstantesten die Rückrunde bestreitet. Nach unten hin ist wie nach oben noch alles offen. Bei fünf direkten Absteigern kann es von Platz sieben bis 16 noch jeden treffen."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.