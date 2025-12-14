SC 1920 verliert nach 3:0, DSV verteidigt Platz zwei

Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang.

Es hätte ein so wichtiger Punktgewinn für die Spvgg Meiderich 06/95 werden können, doch auch im letzten Spiel des Jahres musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. Auf heimischer Anlage verabschiedete sich die Elf von Julian Meyer, der Chefcoach Oliver Petzold vertrat, mit einer 2:4-Niederlage gegen SuS 09 Dinslaken von den eigenen Fans in die Winterpause. Schon nach neun Minuten ging der Gast durch einen Treffer von Niklas Opriel in Führung. Die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten wenig später die passende Antwort liefern. Riccardo Nitto sorgte nach 21 Zeigerumdrehungen für den Ausgleich. Der Jubel war kaum verklungen, da lag SuS schon wieder vorn. Jannis Kipouros markierte das 2:1 (23.). Er war es auch, der nach dem Seitenwechsel das 3:1 erzielte (52.). 06/95 gab sich aber nicht auf und konnte durch Fynn Heinzelmann noch einmal verkürzen (61.). Der Ausgleich wollte bis in die Schlussphase aber nicht mehr fallen. Stattdessen traf Stefan Frieler in der 90. Minute zum 4:2-Endstand.

Die Herbstmeisterschaft hatte der Duisburger FV 08 bereits am vergangenen Spieltag eingetütet, nun haben sie auch am letzten Spieltag des Jahres eindrucksvoll ihre Qualität unter Beweis gestellt. Beim 1. FC Styrum gab es einen spektakulären 5:4-Sieg. Den besseren Start erwischten dabei allerdings die Gastgeber. Schon nach wenigen Minuten führte Syrum nach einem Doppelpack von Mohamed Ali Al Naboush (6./8.) mit 2:0. Dann aber schaltete 08 zwei Gänge nach oben und erzielte zwischen der zwölften und 34. Minute gleich vier Tore. Ismail Öztürk (12./34.), Aiyoub Andich (24.) sowie Filip Dimeski (27.) drehten die Partie in kürzester Zeit. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Styrum noch einmal heran. Abdulhamit Canim (55.) und Khalil Bentaleb (63.) sorgten für den Ausgleich. Dabei blieb es auch bis in die Nachspielzeit, ehe der Spitzenreiter tat, was ein Spitzenreiter eben so tut. Tayfun Yildirim gelang noch der späte Siegtreffer, durch den die Duisburger ihren Vorsprung in der Tabelle mindestens halten konnten (90.+1).

Schlagabtausch beim SC 1920

Einen ganz wichtigen Dreier hat der SuS 21 Oberhausen zum Jahresabschluss geholt. Nachdem Benludvig Elad mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg stellte (32./44.), wurde es zum Ende hin noch einmal richtig spannend. Schwarz-Weiß Alstaden warf nach dem Seitenwechsel alles nach vorn und drängte auf den Anschlusstreffer. Die Chance dazu sollte es aber erst kurz vor dem Abpfiff geben. Nach einem Handspiel im Strafraum sah Schleuse-Kicker Akin Aslantin Rot, Boran Sezen verschoss den folgerichtigen Strafstoß (89.). In der Nachspielzeit sollte aber doch noch das 1:2 gelingen, was aber am Ergebnis nichts mehr änderte.

Mit einem klaren 4:0-Erfolg behauptete der Duisburger SV 1900 den zweiten Tabellenplatz. Alexander Klug (6.), Kadir Yildirim (61./80.) und Noel Felten ließen gegen den FC Neukirchen-Vluyn mit ihren Treffern nichts anbrennen. Einen ebenfalls deutlichen 3:0-Sieg feierte der Mülheimer SV bei der zweiten Mannschaft des VfB Homberg, der VfL Repelen setzten sich mit 4:1 gegen Viktoria Buchholz durch.

Einen echten Schlagabtausch lieferten sich der SC 1920 Oberhausen und TuS Asterlagen, der nur mit zwölf Spielern angereist war. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die nach Toren von Reid Osei (9.), Deniz Batman (15.) und Nevio Möllmann (22.) bereits Mitte der ersten Hälfte mit 3:0 führten. Asterlagen steckte nicht auf und traf vor der Pause ebenfalls doppelt. Nach dem Seitenwechsel gelang dem TuS gleich der Ausgleich (46.), wenig später drehten die Gäste aus Duisburg gar die Partie (63.). Der Spielclub kam in der Schlussphase noch einmal zum Ausgleich durch Cihan Mutlu (82.), doch ein Doppelschlag von Asterlagen sorgte für den Auswärtssieg (89./90.+6).