SC 1920 Oberhausen verpflichtet technisch versierten Linksfuß

Verstärkung für den SC 1920 Oberhausen in der Bezirksliga, Gruppe 5. Der Spielclub hat die Verpflichtung des Außenbahnspielers Mohammad Almahmoud Alhussain bekanntgegeben. Der 24-Jährige trug in der Hinrunde noch das Trikot von Landesliga-Schlusslicht Rhenania Bottrop, für die er fünfmal auf dem Platz stand.

Den Kontakt zur Tabellenspitze hat der SC 1920 ein wenig verloren. Schon elf Punkte beträgt der Rückstand auf den Duisburger FV 08, nur fünf Zähler sind es bis zum Relegationsrang. Entsprechend haben sich die Oberhausener auf dem Transfermarkt umgesehen und nun einen ersten Vollzug vermeldet. Außenbahnspieler Mohammad Alhussain hat einen Vertrag beim SC unterschrieben.

Der 24 Jahre alte Linksfuß, der auf der Außenbahn im defensiven und im offensiven Bereich eingesetzt werden kann, wurde unter anderem beim SV Adler Osterfeld ausgebildet. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Gleich in seiner ersten Spielzeit kam er auf 13 Einsätze in der Bezirksliga, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen. Anfang 2021 wechselte er zu Schwarz-Weiß Alstaden, wo er bis zum vergangenen Sommer seine fußballerische Heimat fand. Nach einem halben Jahr bei Rhenania Bottrop zieht es ihn nun zum Spielclub nach Oberhausen.

"Wir sind froh, Moe für uns gewonnen zu haben. Er hat eine starke Qualität und verfügt über einen guten linken Fuß und eine enorme Geschwindigkeit. Hinzu kommt, dass er charakterlich gut in die Truppe passt! Wir freuen uns, dass er den Weg mit uns geht und sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe war", betont SC-Teammanager Kilian Lang in den Vereinsmedien. Der Winter-Zugang wird dort wie folgt zitiert: "„Ich habe Lust, in der Rückrunde die Ziele mit der Mannschaft zu erreichen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt und die Qualität in der Mannschaft und das Potenzial sind riesig. Ich freue mich auf viele tolle Momente mit euch und besonders auf die emotionalen Heimspiele mit den Zuschauern."

Für den Spielclub steht Anfang Januar die Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen an. Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen kommen einige Testspiele auf die Spieler zu, ehe es am Samstag, den 31. Januar, gleich mit einem Kracher zurück in den Pflichtspielbetrieb geht. Im Heimspiel empfangen die 1920er dann Tabellenführer Duisburger FV 08.

