 2026-03-31T13:53:34.397Z

Allgemeines

SC 1920 Oberhausen bittet SV Alstaden zum Flutlicht-Duell

So läuft der vorgezogene Oster-Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5.

von Marcel Eichholz · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der SC 1920 Oberhausen empfängt SW Alstaden.
Der SC 1920 Oberhausen empfängt SW Alstaden. – Foto: David Zimmer

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit dem Derby zwischen dem SC 1920 Oberhausen und Schwarz-Weiß Alstaden beginnt der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Mittwochabend. Außerdem empfängt Rhenania Hamborn den Duisburger SV 1900 und Rheinland Hamborn den FC Neukirchen-Vluyn. Diese Spiele gibt es noch am Donnerstag.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Flutlicht-Derby in Oberhausen

Morgen, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:30live

Morgen, 19:45 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
19:45live

Das sind die Spiele am Donnerstag

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
19:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Großenbaumer SG Duisburg-Süd
So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVgg. Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Großenbaumer SG Duisburg-Süd - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg. Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

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