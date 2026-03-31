SC 1920 Oberhausen bittet SV Alstaden zum Flutlicht-Duell

Mit dem Derby zwischen dem SC 1920 Oberhausen und Schwarz-Weiß Alstaden beginnt der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Mittwochabend. Außerdem empfängt Rhenania Hamborn den Duisburger SV 1900 und Rheinland Hamborn den FC Neukirchen-Vluyn. Diese Spiele gibt es noch am Donnerstag.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Großenbaumer SG Duisburg-Süd
So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVgg. Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Großenbaumer SG Duisburg-Süd - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg. Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: