SC 1920 Oberhausen bittet SV Alstaden zum Flutlicht-Duell

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Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Großenbaumer SG Duisburg-Süd

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVgg. Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn

So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen

So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08

So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07

So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen

So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn

So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg



28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Großenbaumer SG Duisburg-Süd - VfB Homberg II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz

So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg. Meiderich 06/95

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

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