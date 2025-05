SC 09 Uelzen stellt neues Trainerteam vor

Richter ist seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil des Vereins. Er feierte mit dem SC 09 Uelzen Pokalsiege und den Aufstieg in die Bezirksliga. In seiner aktiven Laufbahn sammelte er zudem Erfahrung bei höherklassigen Stationen wie dem Lüneburger SK, dem SV Ilmenau und dem TuS Bodenteich.

Der Wechsel an der Seitenlinie wurde notwendig, nachdem der bisherige Cheftrainer Ermir Vajushi dem Verein kürzlich seine sofortige Amtsniederlegung mitgeteilt hatte. In einer schwierigen Phase konnte der SC 09 mit Andreas Richter nun eine vereinsinterne Lösung präsentieren.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Verein versucht, Richter für ein Traineramt zu gewinnen. Damals entschied er sich noch gegen den Schritt auf die Trainerbank, da er aktiv weiterspielen wollte. Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ermir Vajushi war nun der richtige Zeitpunkt gekommen und Richter sagte zu.

"Andy ist eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins. Trotz seiner inzwischen 40 Jahre ist er weiterhin ein echter Leitwolf auf dem Platz – was sein wichtiges Tor zum 1:1 am vorletzten Sonntag in Himbergen eindrucksvoll unter Beweis stellte", so der SC in einem Post auf Social Media.