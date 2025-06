SC 09 über Fairplay-Wertung im FVM-Pokal dabei

Als Weiterhin-Mittelrheinligist ist der FC Wegberg-Beeck ebenso dabei wie Absteiger Union Schafhausen. Über den Kreispokal II qualifizierten sich der Bezirksliga-Aufsteiger SVNiersquelle Kuckum, der A-Ligist Dynamo Erkelenz, der Landesligist Germania Teveren und der A-Liga-Aufsteiger SV Scherpenseel/Grotenrath.

Da Kuckum den Kreispokal gewonnen hat (2:1 gegen Dynamo), genießt der SV in der ersten Runde definitiv Heimrecht – wen auch immer das Team von Coach „Fuzzy“ Schmitz zugelost bekommen. Ansonsten genießen klassentiefere Teams automatisch Heimrecht. Gespielt wird diese erste Runde eine Woche vor dem Meisterschaftsstart am 23./24. August. Ausgelost wird sie bereits in einer Woche – am Freitag, 4. Juli, ab 19 Uhr. Auf der FVM-Seite bei Facebook kann sie live verfolgt werden.