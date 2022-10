SC 09 festigt Rang im Mittelfeld Mit dem verdienten 4:2-Erfolg über den FV Vaalserquartier etabliert sich der Bezirksliga-Aufsteiger aus Erkelenz im Mittelfeld der Tabelle. Robin Louis und Sinan Kapar treffen doppelt.

Im ersten Pflichtspiel der beiden Vereine überhaupt gegeneinander bestimmte der Gast aus Erkelenz über 90 Minuten das Geschehen auf dem Platz – ohne dabei durchgehend zu glänzen. Echte Torchancen wollten in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten kaum herausspringen. Den ersten wirklichen Aufreger gab es in der 35. Minute, als Schiedsrichter Luca Povoledo einen Treffer von Pascal Thora aberkannte. Abgesehen von dieser diskutablen Szene hatte der Unparteiische das Geschehen aber bestens im Griff, wie auch der Erkelenzer Trainer, Christian Grün meinte: „Der Schiedsrichter hat heute meiner Meinung nach eine souveräne Vorstellung gezeigt. Das kann man ja auch mal sagen.“ In der Pause meinte Grün dann: „Wer hier die Null hinten hält, der wird das Spiel gewinnen.“

Ganz so kam es zwar nicht, doch kurz nach Wiederanpfiff fiel dann zunächst einmal die ersehnte Erkelenzer Führung. Nach einem Foul an Marcel Nickels verwandelte Sinan Kapar den fälligen Strafstoß zum 1:0 (47.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, doch durch einen Doppelschlag in der 48. und der 52. Minute drehten die Aachener das Spiel allerdings zu ihren Gunsten. Nach einem kurzen Schütteln nahm der SC 09 das Heft wieder in die Hand. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Thora den quirligen Robin Louis auf die Reise und der machte eiskalt das 2:2 (62.). Nicht nur den Gastgebern gelang an diesem Tag ein Doppelschlag, denn auch Robin Louis traf doppelt: Nach einer schönen Hereingabe von Kapar stand Louis am kurzen Pfosten und schob zur Erkelenzer 3:2-Führung ein. Und auch Stürmer Kapar traf schließlich doppelt. Nach einer Ecke von Jannik Huff war der erfahrene Goalgetter zur Stelle und machte das vorentscheidende 4:2 für seine Farben (82.).