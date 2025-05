SC 09 Erkelenz vergibt Zwei-Tore-Führung

Den gerade mal 70 Zuschauern war dabei vor allem in der ersten Halbzeit äußerst dürftige Kost geboten worden. Geplänkel im Mittelfeld, kaum erspielte Torchancen, und wenig bis gar keine nennenswerten Spielszenen bestimmten das Bild. Das wurde dann in Halbzeit zwei aber deutlich besser. Vor allem der Erkelenzer Sportclub hatte sich wohl etwas vorgenommen und kam mit wesentlich mehr Biss aus der Halbzeitpause.

Dass die doch komfortable Führung nur zwei Minuten Bestand hatte, hatten sich die 09er selbst vorzuwerfen. Beim eigenen 1:0 noch erfolgreicher Torvorbereiter ging Kevin Baumann in der hinteren Reihe in ein unnötiges Dribbling, verlor den Ball, den der energisch zupackende Tahrek Bako aus Teveren dann auch prompt mit einem strammen Linksschuss in den Torwinkel zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte. Der stets überzeugende Torwart Jacomo Patza im Erkelenzer Kasten war da natürlich machtlos. Patza hütete am Sonntag aber nicht nur das Tor, sondern trug diesmal auch die Kapitänsbinde, weil der sonstige Spielführer Marcel Merten gegen Teveren passen musste.

Erkelenz setzte sofort nach, und die bedenklich wackelnde Germania-Abwehr mächtig unter Druck. Konnte Aretz in der 50. Minute noch so gerade zur Ecke abwehren, war er nur drei Minuten später ein zweites Mal geschlagen. Timon Grondowski brachte einen Eckball von der linken Seite präzise vors Teverener Tor, Nachwuchsmann Mats Kleinen startete im richtigen Moment und traf mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:0.

Aber spätestens nach de, Gegentreffer schlichen sich unerklärliche Fehler in den Abwehrverbund des SC 09 ein, einhergehend auch mit etlichen Stockfehlern. Zunächst blieb dies noch ohne Folgen, weil Torwart und Kapitän Patza wiederholt klären konnte. Eine eventuelle Vorentscheidung verpasste auf der Gegenseite dann der Erkelenzer Timon Grondowski, der in der 60. Minute einen 25-Meter-Freistoß an die Latte des Gästetores donnerte. Da wäre Torwart Niklas Aretz wohl machtlos gewesen. So aber drängte Teveren mit Vehemenz und drängte auf den Ausgleich. Und in der 78. Minute war dieser aus Teverener Sicht dann auch erreicht, denn es gelang dem kurz zuvor eingewechselten Jannis Perske mit einem Abstaubertor das am Ende dann doch gerechte 2:2.

In der Hinrunde hatte der SV Helpenstein in einer torreichen Partie bei BCV Glesch-Paffendorf ein 3:3 erreicht. Getroffen hatten da Dominic Sinanoglu, Talha Acikgöz und Julian Hahn. Im Rückspiel gestern hatte der SVH dann das Nachsehen, verlor diesmal zu Hause gegen den gleichen Gegner mit 1:3 (1:1). Diesmal traf nur Abwehrspieler Nils Jankowski zum 1:2 in der 16. Minute. Da lagen die Helpensteiner aber schon 0:2 zurück. In der Schlussphase fingen sie sich zwar noch vier Gelbe Karten ein, trafen aber nicht mehr. Das tat dann aber wiederum der Gast, der in der Schlussminute einen Strafstoß zum 3:1-Endstand nutzte.