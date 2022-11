SC 09 Erkelenz teilt Punkte mit Schlusslicht Die Erkelenzer treffen im Heimspiel auf einen überraschend starken FSV Columbia Donnerberg, Tabellenletzter der Bezirksliga und retten durch ein spätes Tor immerhin einen Zähler.

Den besseren Start erwischten zweifellos die Gäste aus Stolberg, machten mächtig Druck und liefen die Erkelenzer Abwehrspieler energisch an. Sogar der Torwart des FSV glaubte dabei mithelfen zu müssen. Das ging in der fünften Minute aber mal so richtig daneben. In Höhe der Mittellinie riskierte der nämlich einen Pressschlag mit SC 09-Angreifer Malte Lütteke. Die Kugel flog Richtung Donnerberger Tor, wo der nachsetzende Lütteke dann keine Mühe hatte, den Ball zum 1:0 ins leere Tor zu schießen. Aber die Gäste schüttelten sich nur kurz, machten weiter Druck, und in der zehnten Minute hieß es schon 1:1. Vom linken Strafraumeck der Platzherren zielte Aymen Ben Anis Boubaker Richtung langes Eck, und traf, weil der Ball an Freund und Feind vorbei ins Tor flog. Da war auch der wieder einmal prächtig haltende Erkelenzer Keeper Jacomo Patza machtlos.

Chancen zur erneuten Führung hatte Erkelenz dann in der 13. Minute durch einen Kopfball von René Louis, der traf nach einer Ecke von Nickels nur den Pfosten, wie auch Valicek in der 25. Minute am Pfosten scheiterte. Donnerberger Chancen vereitelten anschließend Torwart Patza oder Ersatzlibero Yannik Fongern, der den nominellen Abwehrchef Marcel Merten vertreten musste, der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt war. So ging es leistungsgerecht mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.